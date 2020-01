Formule 1 : Hamilton, Ocon et Ricciardo soutiennent l’ Australie

Depuis plusieurs jours, l’Australie vit un drame écologique, frappée par de terribles incendies quasi-impossibles à stopper. Un événement auquel le petit monde de la Formule 1 n’est pas insensible. Ainsi, le local Daniel Ricciardo a appelé aux dons mais aussi, annoncé qu’il mettrait en vente aux enchères sa combinaison de pilote, pour lever des fonds supplémentaires.

Australie : la faune et les habitants ont besoin d’aide !

Alors que plusieurs stars ont déjà apporté leur contribution financière à l’Australie (comme Chris Hemsworth, James Hunt dans le film Rush), c’est la Formule 1 qui se mobilise désormais. Ainsi, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton (donateur aux associations « The Salvation Army Australia » et « NSW Rural Fire Service« ) et Esteban Ocon ont posté des messages sur les réseaux sociaux, en vue d’appeler leurs communautés respectives aux dons. Pour sa part, le pilote australien reversera l’intégralité des gains résultat de la vente aux enchères de sa combinaison.

De notre côté, nous appelons également aux dons sachant que l’association WWF Australie récolte en ce moment-même des fonds. L’objectif, soigner les animaux ayant survécu aux flammes et à la fumée toxique mais aussi, tenter de sauver la faune encore prisonnière de ce brasier. Voici le lien pour soutenir cette cause et, ainsi, apporter votre soutien à ces animaux en souffrance. La Croix Rouge Australienne ou encore, Wires Wildlife Rescue, font également partie des associations présentes sur place. Daniel Ricciardo et Mark Webber ont d’ores et déjà réalisé des dons à ces deux associations.

Pour mémoire, pas loin d’un milliard d’animaux ont été décimés, depuis le début des feux, en Australie. Ainsi, certaines espèces sont menacées d’extinction. De plus, près de 24 victimes humaines ont été dénombrées. Difficile de ne pas se sentir tous concernés…