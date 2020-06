F1 : Hamilton satisfait de sa journée de tests à Silverstone (images)

Après Valtteri Bottas mardi, ce fut au tour de Lewis Hamilton, mercredi 10 juin dernier, de prendre le volant de la Mercedes championne du monde de Formule 1 en 2018. Malheureusement pour le pilote anglais, la pluie s’était invitée à la fête, si bien que sa séance a débuté sur une piste humide. Néanmoins, le sextuple champion du monde a apprécié son retour en piste.

Lewis Hamilton à l’aise et désormais prêt

Visiblement, tout s’est bien déroulé pour Lewis Hamilton en Grande Bretagne, mercredi dernier. Si les temps au tour n’étaient évidemment pas observés avec attention -du fait de l’ancienneté de la monoplace- tout s’est déroulé normalement. Sachant que l’objectif était aussi de s’adapter aux nouvelles règles liées au restrictions sanitaires.

« J’ai grandi avec un temps pareil, donc je suis habitué. J’ai toujours une bonne idée de la voiture. Lorsque vous sortez du garage pour la première fois, vous ressentez cet enthousiasme. Peu importe le nombre d’années que vous avez derrière vous, on se sent toujours nouveau et frais. Chaque fois que vous prenez une longue pause, vous vous demandez si vous pouvez toujours conduire. [Mais] je n’avais pas l’impression d’avoir pris de pause. C’est positif. Je suis prêt et je me sens en forme«

Lewis Hamilton est donc prêt à en découdre. Reste maintenant à patienter jusqu’à ce Grand-Prix d’Autriche de Formule 1, attendu de toutes et tous avec impatience. Voici quelques images officielles, partagées par Mercedes AMG F1.

source