Formule 1 : Hockenheim 94, le 1er podium d’ Olivier Panis

C’est un Grand-Prix que les fans de Formule 1 ont conservé dans leur mémoire…à plusieurs égards ! Tout d’abord du fait de l’impressionnant carambolage du départ, provoqué par Mika Hakkinen. Mais aussi, en raison de la nature du podium, totalement inédit. Car ce jour-là, derrière la victoire de Ferrari, Ligier s’offrait un doublé des plus salvateurs…Le début d’une aventure, aussi, pour Olivier Panis.

Hockenheim 1994 ; un départ chaotique

Comment oublier ce Grand-Prix d’Allemagne 1994 ! Au départ, alors que les deux Ferrari sont en première ligne devant Hill, Schumacher et l’étonnant Katayama, Mika Hakkinen réalise un strike d’anthologie, envoyant au tapis bon nombre de monoplaces. Puis, entre l’abandon sur problème mécanique de Jean Alesi et les multiples faits de course, l’épreuve allemande va prendre un virage inattendu.

Au point que, peu à peu, tous les pilotes de pointe vont abandonner, laissant Gerhard Berger se diriger seul vers la victoire. Une première pour la Scuderia, depuis 1990 et Alain Prost…Mais Hockenheim 94 c’est aussi l’effroyable incendie survenu sur la Benetton Ford de Jos Verstappen, dans les stands. Ressorti indemne, le Néerlandais abandonnait logiquement…Un calvaire pour l’équipe italienne qui voyait aussi son leader, Michael Schumacher, abandonner sur casse moteur.

Et avec seulement 8 voitures à l’arrivée, sur les 34 engagées, les petites écuries allaient se tailler une belle part du lion. Ainsi, exceptés Olivier Beretta (Larrousse Ford) et Damon Hill (Williams Renault), classés respectivement 7ème et 8ème (pas de points, à l’époque, pour ces places), tous les pilotes à l’arrivée allaient marquer des points. Erik Comas, 6ème, inscrivait ainsi un second point pour Larrousse.

Tyrell-Yamaha aurait également pu profiter de cette course à rebondissements. 3ème de l’épreuve pendant quelques boucles, Ukyo Katayama partait finalement en tête à queue, dans le quatrième tour. Laissant les Ligier le déborder. Avant d’abandonner, en raison d’un problème d’accélérateur. Le Japonais n’aura plus jamais l’occasion de se battre pour un podium en Formule 1…tout comme son équipe, d’ailleurs, qui disparaîtra quelques années plus tard.

Olivier Panis se fait un nom…et sort de l’ombre de Jean Alesi !

Belle fête, aussi, pour les Arrows Ford, avec Christian Fittipaldi et Gianni Morbidelli, respectivement 4ème et 5ème sous le drapeau à damier. Mais c’est surtout la formation Ligier, propulsée à l’époque par Renault, qui réussissait le coup du siècle. Peu performantes cette année-là, les deux monoplaces tricolores franchissaient la ligne aux 2ème et 3ème places. Panis devant Bernard.

Pour Eric Bernard (14ème sur la grille), il s’agissait là de son premier -et unique- podium en Formule 1. Même première pour Olivier Panis (12ème sur la grille), qui allait néanmoins goûter à nouveau au champagne à plusieurs reprises dans sa carrière (Australie 95, P2, Monaco 96, P1, etc.). Mais ce jour-là, en ne terminant qu’à 54 secondes du vainqueur (il est vrai, en mode « gestion »), Olivier Panis se faisait un nom. Deuxième du jour, l’intéressé sortait de l’ombre d’un Jean Alesi s’accaparant -jusqu’ici- toutes les caméras, en France. Le début d’une belle carrière, riche de plusieurs podiums et d’une victoire, en Principauté qui plus est…