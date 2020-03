Formule 1 : horaires, directs et rediffusions du G.P d’Australie 2020

Après moult inquiétudes quant à la tenue du Grand-Prix d’Australie de Formule 1, nous y sommes enfin ! Ou presque, quelques jours (et un certain virus…) nous séparant encore de la course de Melbourne. Si tout va bien, donc, la saison 2020 de F1 reprendra ses droits vendredi prochain. L’occasion pour nous de publier le tout premier programme (horaires) de l’année, concernant la catégorie reine du sport automobile.

GP d’Australie de Formule 1 : parcours semé d’embûches

Quel parcours que celui du Grand-Prix d’Australie 2020 de Formule 1 ! Entre les menaces d’associations anti-tabac souhaitant l’annulation de la course, les incendies dramatiques ou encore, le fameux COVID-19, bien des embûches s’étaient dressées devant cette première épreuve du championnat du monde. Mais, finalement, le sport s’apprête à reprendre ses droits…

C’est donc à Melbourne que nous allons être fixés sur les forces en présence, après des tests de Barcelone n’ayant fait que dégrossir, concernant la constitution de la hiérarchie. A priori, de ce que nous croyons savoir pour le moment, Mercedes aurait un très léger avantage sur Red Bull tandis que Ferrari « serait » en retrait. Sachant que les circuits de Barcelone et de l’ Albert Park n’ont pas grand chose en commun. Une surprise est donc possible, d’autant que la Scuderia a peut-être -un peu- bluffé en Catalogne. En revanche, nous sommes quasi-sûrs que les trois meneurs de 2019 seront les mêmes cette année.

Second peloton : Renault bien positionné ?

Derrière, la bataille pour le titre de « meilleur des autres » devrait être attractive. Mclaren ? L’équipe de Woking paraît en retrait, pour le moment. Au point que Renault et surtout, Racing Point, semblent incarner les deux meilleures formations. Avec Alpha Tauri en embuscade ? Cela pourrait être la hiérarchie, en effet. Car Alfa Roméo et Haas n’ont pas fait forte impression jusqu’ici. Reste l’énigme Williams, dont les monoplaces ont vraiment progressé. A quel point ? Nous le saurons vendredi ou samedi prochain.

Voici donc le programme TV de ce Grand-Prix d’Australie 2020 de Formule 1. Les horaires sont indiqués en heure de Paris, sachant qu’un décalage important obligera les fans européens à se lever très tôt.

F1 : Rediffusions et directs (Australie)

Vendredi 13 mars 2020

Essais libres 1 : 2H00 du matin, en direct sur Canal Plus Décalé – rediffusion à 7H40 sur la même chaîne

Essais libres 2 : 6H00 du matin, en direct sur Canal Plus Décalé – rediffusion à 9H30 sur la même chaîne

Samedi 14 mars 2020

Essais libres 3 : 4H00 du matin, en direct sur Canal Plus Décalé

Qualifications : 7H00 du matin, en direct sur Canal Plus Décalé – rediffusion à 9H15 sur la même chaîne

Dimanche 15 mars 2020

La course : départ à 6H10, en direct sur Canal Plus – rediffusion à 8H45 sur Canal Plus Décalé