F1 : horaires et programme TV du GP d’Autriche 2020, à la relance

Quel grand moment nous allons vivre, d’ici quelques jours ! Car, si nous comprenons toutes et tous les mesures de confinement, dans les faits, cette période n’a pas été vécue facilement. Et notamment pour les fans de F1. Heureusement, après moult tractations, le championnat 2020 va reprendre ses droits. Avec un calendrier largement amputé, toutefois.

F1, un départ en Autriche, au lieu de l’Australie

La Formule 1 est donc de retour, près de quatre mois après le coup d’envoi qui était supposé avoir lieu en Australie, à Melbourne. Sauf que, après les annulations définitives de plusieurs épreuves (Australie, France, Monaco, Pays-Bas, Azerbaïdjan, etc.) nous aurons droit à un calendrier considérablement remanié. Deux courses sur le Red Bull Ring, deux en Grande Bretagne et peut-être même, deux en Italie, si le Mugello se confirme, après Monza.

Aussi, c’est avec l’Autriche que cette saison pas comme les autres va débuter. Et évidemment, de nombreuses inconnues demandent à être résolues, à cette occasion. A commencer par la compétitivité des écuries Mercedes et Red Bull, à priori favorites juste devant Ferrari. Une Scuderia dont il se dit qu’elle serait en retrait, sur les premières manches du championnat. La question étant de savoir à quel point. Sachant que les monoplaces autrichiennes et en particulier Max Verstappen seront les favoris, pour des raisons évidentes (binôme victorieux l’an dernier et en 2018).

Derrière, Racing Point, Mclaren et peut-être, Renault, doivent être les meneurs désignés du peloton de chasse. Mais une polémique pourrait refaire surface dans le cas ou les Racing Point seraient devant. En effet, l’équipe en question dispose d’une monoplace très proche de la Mercedes de l’année passée. Autre questionnement, au sujet des performances des Toro Rosso, des Haas et des Alfa Romeo. Car un énorme point d’interrogation plane au-dessus de ces trois équipes. Seront elles dans le coup ? Sachant qu’historiquement, la Haas s’est souvent bien comportée en Autriche. Et que les Toro Rosso seront à domicile.

Grand-Prix d’Autriche : les dates et horaires

Enfin, si les Williams ont semblé plus véloces lors des derniers essais de Barcelone, il reste difficile de dire si leur progression sera suffisante pour qu’elles décollent de la dernière ligne sur la grille de départ. Néanmoins, une chose est sûre, George Russell débutera son championnat gonflé à bloc, après avoir remporté le championnat virtuel de F1.

Voici donc le programme TV et les horaires du Grand-Prix d’Autriche de F1 2020.

Vendredi 3 juillet 2020

Libres 1 : 11h00, en direct sur Canal + Sport week-end

Libres 2 : 15h00, en direct sur Canal + Sport week-end

Samedi 4 juillet 2020

Libres 3 : 12h00, en direct sur Canal + Sport week-end

Qualifications : 15h00, en direct sur Canal +

Dimanche 5 juillet 2020