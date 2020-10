Formule 1 : Hülkenberg et Red Bull, Albon était proche d’être remplacé

Ce n’est pas une fake-news ! Mais une réalité…Car lors des premières heures du Grand-Prix de l’Eifel de Formule 1 2020, l’inquiétude a gagné le stand de Red Bull Racing. En effet, Alex Albon était ressorti d’un test de dépistage du COVID-19 avec un manque de clarté. Si bien qu’un second test était nécessaire. Aussi, en cas de positivité, Helmut Marko s’était assuré de la disponibilité de Nico Hülkenberg. Les pilotes d’essais doivent apprécier.

Nico Hülkenberg : LE pilote de réserve officiel de la F1 ?

Quelle étrange Formule 1 que celle de la saison 2020. Car, alors que l’on sait que le coronavirus peut frapper n’importe quel pilote n’importe quand, c’est à croire que personne ne se soucie de disposer d’un troisième pilote, dans son box, capable de sauter dans une monoplace instantanément. L’exemple de Racing Point, samedi dernier, illustre parfaitement la chose. Mais tant mieux pour Nico Hülkenberg…

D’ailleurs, l’Allemand était pressenti pour remplacer Alex Albon au Nurburgring, après un test visiblement pas clairement négatif (oui c’est un peu étrange mais difficile d’en savoir plus…). C’est Marko lui-même qui l’a révélé récemment : « parce qu’Alex Albon avait un résultat de test corona peu clair et nous avions presque besoin d’un remplacement« , a-t-il déclaré chez Sport1.

Et pour 2021 ?

Au final, cela ne s’est pas fait, Albon ayant finalement été testé négatif, lors d’un deuxième essai. Pour autant, le HULK est-il en bonne position dans l’optique de remplacer Alex Albon l’an prochain ? Nous n’en sommes pas encore là, toujours d’après Helmut : « Albon doit performer. Ensuite, il restera. Il a réalisé une belle performance au Nürburgring. Nous examinerons cela plus en détail. En dehors de notre équipe – vous pouvez le dire si clairement – seuls Hülkenberg et Perez sont disponibles. Je crois fondamentalement que presque personne ne peut se rapprocher de plus de trois dixièmes de seconde de Max Verstappen. Albon peut le faire aussi les bons jours« .

Des arguments qui se tiennent. Il n’empêche qu’avec l’écurie Alpha Tauri en soutien, Hülkenberg est forcément dans les têtes des patrons de Red Bull. Car l’intéressé est désormais tout désigné en tant que remplaçant de luxe, en Formule 1. Avec cette capacité à monter dans une monoplace au dernier moment et de faire, à chaque fois, le job. A suivre…