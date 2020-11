Formule 1 : Il pleut en Turquie, Giovinazzi dans le mur, Gasly pénalisé !

Visiblement, le Grand-Prix de Turquie de Formule 1 va continuer sur les mêmes bases que celles mises en place vendredi et surtout, samedi. Car avant même le départ de la course, sur le tracé d’Istanbul, des événements ont eu lieu. Et ce pour une raison simple, la piste est très mouillée et il pleut toujours, sur le circuit en question.

Formule 1 : déjà des coups de théâtre, avant le départ

Aussi, dans des conditions encore plus glissantes que sur n’importe quel autre tarmac humide, deux pilotes sont partis à la faute. Gênant, dans les deux cas. Mais surtout pour George Russell, qui s’est pris le mur dans la voie des stands. Après sa bévue d’Imola, cela fait désordre. Autre bêtise du jour, à mettre sur le compte d’ Antonio Giovinazzi cette-fois. Le pilote Alfa Romeo, lors de son tour de mise en grille, est sorti dans le bac à gravier, endommageant au passage son aileron.

Puis, après une enquête des commissaires, Pierre Gasly va lui aussi rétrograder sur la grille de départ. Effectivement, le tricolore partira dernier aujourd’hui. En cause, un changement de moteur ayant entraîné une violation du parc fermé. Avec ces rebondissements de dernière minute, ce Grand-Prix s’annonce définitivement attractif !