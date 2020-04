Formule 1 : il serait « criminel » de ne pas saisir l’occasion, pour Domenicali

Lui qui avait justement manqué sa chance, avec Fernando Alonso, d’offrir un nouveau titre à la Scuderia Ferrari en Formule 1, sait de quoi il parle ! Stefano Domenicali, actuel PDG de Lamborghini depuis son éviction le l’écurie italienne, estime que les hautes instances doivent saisir l’occasion offerte par la crise actuelle pour tout modifier de fond en comble en F1.

Dans le cadre d’un entretien accordé à Motorsport-Total, Domenicali a tenu à commenter la crise actuelle, traversée par la Formule 1. Un peu comme s’il en était toujours un acteur, d’ailleurs. De là à en déduire que Lamborghini surveille ce qui s’y passe dans le but, éventuellement de se lancer, il n’y a qu’un pas…à ne pas franchir pour le moment ! Toujours est-il que l’Italien a partagé son point de vue :

« Je pense que la FIA, Liberty et les équipes vont dans la bonne direction en pensant à l’avenir. Vous devez saisir l’opportunité et ne pas la laisser passer. Sinon, il y a un risque très élevé qu’elle ne soit plus la plate-forme qu’elle était. Nous ne devons pas oublier que le nombre de billets vendus pour les Grands Prix a été incroyablement élevé jusqu’à présent. Et c’était la situation avant la crise. Maintenant, les partenaires doivent s’assurer que cet intérêt continuera d’exister après la crise. Il serait criminel de ne pas profiter de l’occasion pour revenir aux points que nous savons que nous devons améliorer » continue-t-il.

Dans la suite de cet entretien, l’intéressé déclare même « C’est pourquoi nous travaillons sur ces semaines afin de pouvoir présenter des idées au Conseil mondial en juin, dont nous discutons, mais qui sont autrement reportées. Le système a été accepté lorsque la situation était très bonne. Mais maintenant nous devons le reprendre. Parce que ce serait criminel si nous manquions le temps. »

Nous saurons très vite à quel point Liberty Media aura tenu compte de ces messages.

source