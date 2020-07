Formule 1 : infecté, Perez est forfait, Hulkenberg sur les rangs

La nouvelle est tombée il y a quelques minutes, Sergio Perez, pilote Racing Point en Formule 1, est positif au COVID-19. Aussi, le Mexicain est logiquement forfait pour le Grand-prix de Grande-Bretagne. Et très probablement aussi, pour celui des 70 ans de la F1, dans 8 jours. Aussi, l’écurie qui l’emploie a annoncé son intention d’aligner deux pilotes ce week-end.

Formule 1 : Nico Hülkenberg, l’heure du retour ?

Cela signifie que quelqu’un sera appelé pour remplacer Perez au pied levé. Les pilotes de réserve de Mercedes sont, en principe, à disposition de Racing Point dans un tel cas de figure. Sauf que visiblement, Nico Hülkenberg serait mieux placé que Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez pour remplir ce rôle. Logique, ce dernier ayant roulé en Formule 1 plus récemment. De plus, il jouit d’une popularité supérieure à celle de ses deux rivaux.

Bien entendu, si l’Allemand était bien appelé, il s’agirait pour lui d’un sacré pied de nez au destin. Remercié par Renault pour faire place à Esteban Ocon, Nico disposerait ainsi de l’une des meilleures monoplaces du plateau. Quoiqu’il en soit, l’annonce devrait intervenir très prochainement, les premiers essais libres, à Silverstone, étant planifiés pour demain matin, 11H00 précise.