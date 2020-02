Formule 1 : Jour 2, Raikkonen P1 en tendres, Grosjean endurant

Finalement, le chrono de Lewis Hamilton, signé mercredi en gommes dures, n’est pas tombé aujourd’hui…Pourtant, en chaussant les gommes tendres, Kimi Raikkonen avait mis toutes les chances de son côté. Mais l’Alfa Romeo échoue à plus d’un dixième de la Mercedes. Autre fait marquant, le record du nombre de tours couverts, pour Romain Grosjean.

Raikkonen devant mais au ralenti

Discrètes jusqu’à la pause de ce midi, les clientes de Ferrari ont finalement fait parler d’elles, cet après-midi. Côté fiabilité, concernant Haas et Grosjean, qui ont enchaîné 158 tours aujourd’hui, référence de ce jeudi, en la matière. Côté temps, c’est donc l’ Alfa Romeo de Kimi Raikkonen qui a pris les devants, sans parvenir à faire mieux que la flèche d’argent. Pour l’heure, Hamilton reste donc invaincu, à Barcelone. A noter qu’en fin de séance, le Finlandais a été contraint de stopper sa monoplace sur la piste, provocant la sortie d’un drapeau rouge. Romain, lui, s’est mis en tête à queue avant de lécher le mur. Sans gros dégâts sur sa machine, heureusement.

🚩 RED FLAG 🚩 After going fastest, Kimi grinds to a halt on Day Two of #F1Testing 😫#F1 pic.twitter.com/nIBL0Ra4zh — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

Barcelone, 2e journée : Ferrari brouille les cartes

Pour leur part, Sergio Perez (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault) n’ont pas amélioré et terminent la journée aux seconde et troisième places, respectivement. Ils devancent dans l’ordre Albon, Gasly, Vettel et, toujours, Russell, qui se maintient à une belle position, avec sa Williams retrouvée. Côté Ferrari par contre, Sebastian achève la séance à une seconde du leader, tout en ayant chaussé des tendres. Stratégie surprenante, donc, car l’on imagine que l’Allemand est loin du potentiel de sa monture.

Place aux chronos du jour.

1 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1:17.091 134 tours

2 Sergio PEREZ Racing Point+0.256 145

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.658 41

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.821 134

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.030 147

6 Sebastian VETTEL Ferrari+1.063 73

7 George RUSSELL Williams+1.175 116

8 Charles LECLERC Ferrari+1.244 49

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.296 106

10 Lando NORRIS McLaren+1.383 137

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.405 158

12 Esteban OCON Renault+1.466 52

13 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.216 77