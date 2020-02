Formule 1 : Kubica au volant de l’ Alfa avant les titulaires, à Barcelone

C’est demain, mercredi 19 février, que les Formule 1 de 2020 effectueront leurs premiers tours de roues, sur le tracé de Barcelone, en Catalogne. Et après Haas F1, c’est au tour d’Alfa Romeo Racing d’annoncer son programme. Celui-ci concerne l’ordre de passe de ses pilotes. A cette occasion, l’écurie italienne a créé une petite surprise en annonçant que Robert Kubica serait le premier à prendre le volant de la C39.

Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi devront donc patienter un peu, avant de découvrir leur nouvelle monture. Car c’est le Polonais Robert Kubica a qui reviendra la tâche du tout premier roulage de l’ Alfa Romeo C39. La présence du sponsor titre de l’intéressé, Orlen, sur les pontons de la monoplace d’Hinwil aidant. Toutefois, dès l’après-midi, c’est le pilote italien qui prendra le relais, tandis que Kimi Raikkonen roulera le jeudi, toute la journée.

Helmets on!

We’re ready to go testing in Barcelona in our new, shiny C39 – and we’ve got a great line-up eager to get their season started!

Wednesday: Robert (morning) / Antonio (afternoon)

Thursday: Kimi

Friday: Antonio

And you – will you be with us? pic.twitter.com/rcT4Ow3Mhu

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 18, 2020