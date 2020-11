Formule 1 : Kubica de retour dans le baquet de l’Alfa Romeo, à Abu Dhabi

Il fera sans doute partie des victimes des transferts, en cette fin de saison de Formule 1. Pilote titulaire chez Williams l’an passé, Robert Kubica avait rebondi chez Alfa Romeo en 2020, en qualité de pilote de réserve et de développement. Probablement afin de respecter le contrat liant le Polonais à l’écurie italo-suisse, sa Direction va lui offrir du roulage, à Abu Dhabi.

Robert Kubica, le chant du cygne ?

C’est dans le cadre des essais libres 1 du Grand-Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi que Robert Kubica va reprendre le volant. Pour ce qui sera, sans doute, le chant du signe. A moins qu’Alfa Romeo ne le conserve à son poste l’an prochain, chose qui paraît compromise, avec les nombreux jeunes pilotes que l’Académie Ferrari va devoir placer.

« Mon objectif sera de collecter autant de données que possible pour aider l’équipe à se préparer pour le week-end et m’aider à comprendre où va le développement de la voiture et ce qui a changé au cours des derniers mois. » a déclaré Robert, dans la foulée de cette annonce. On imagine que son futur en Formule 1 sera éclairci d’ici la fin de la saison en cours. Mais rien n’indique qu’il ne sera pas de retour dans le baquet lors des deux autres courses du championnat. Rappelons qu’il avait déjà pris les commandes de l’Alfa Romeo à Budapest.

Par ailleurs, Callum Ilott prendra part aux test de fin d’année, avec la même équipe. Peut-être en vue de remplacer Kubica l’an prochain ?