Formule 1 : Kubica meilleur temps devant Gasly, à mi-journée

C’est un leader surprenant -car assez inattendu- qui s’est illustré, ce matin à Barcelone. En effet, dans le cadre des essais 2 de la Formule 1, en Espagne, Robert Kubica a signé le meilleur temps, aux commandes de l’ Alfa Romeo. Et son dauphin n’est autre que le tricolore Pierre Gasly, au volant de l’ Alpha Tauri Honda.

Formule 1, Barcelone 2 : Kubica, Gasly, ça en jette ! Mais…

Alors, oui, sur le papier, ce classement en jette ! Voir Kubica mener devant Gasly, avec deux monoplaces de milieu de grille, cela donne un sérieux coup de frais à ces essais F1 de Barcelone 2. Malheureusement, ces performances restent très artificielles, les deux hommes ayant chaussé des gommes tendres, à l’inverse des autres écuries. De plus, le chrono de Robert se situe bien au-delà de la seconde d’écart avec la référence de la semaine dernière, signée par Mercedes.

Il faut donc se tourner vers le troisième et le quatrième de ce classement pour trouver une performance plus réaliste et sans doute, d’avantage impressionnante. Car, pointés tout deux à six dixièmes de l’ Alfa Romeo, Alex Albon et Lewis Hamilton -respectivement- ont réalisé leur tour le plus rapide en gommes dures…Ce qui laisse imaginer ce que pourraient faire Red Bull et Mercedes en chaussant des gommes tendres. En revanche, Sebastian Vettel, 7ème à 1,1s, toujours en pneus durs, paraît moins à son aise. A sa décharge, un tête à queue dans le bac à gravier lui a sans doute coûté un peu de temps.

Notons aussi, en plus de ce drapeau rouge provoqué par la Ferrari, une seconde interruption de course, à la charge de la Williams de Latifi, cette-fois. Voici le classement de ces essais de Barcelone 2, en attendant 18H00 et les temps définitifs.

1 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing1:16.942 53

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.598 25

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.608 29

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.620 89

5 Lance STROLL Racing Point+0.845 43

6 Sebastian VETTEL Ferrari+1.171 84

7 Daniel RICCIARDO Renault+1.272 53

8 Carlos SAINZ McLaren+1.279 46

9 Nicholas LATIFI Williams+1.358 48

10 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.728 42

Kubica on top! 🔥 He clocks a 1:16.942 to head to the top of the times#F1 #F1Testing pic.twitter.com/73S1JwU2mY — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

