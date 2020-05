Formule 1 : Kvyat était en colère après le recrutement d’Albon chez Red Bull

Si, plusieurs mois après la décision de ses dirigeants, Daniil Kvyat a finalement compris pour quelle raison Alex Albon lui avait été préféré, sur le moment, le Russe a mal réagi à ce désaveu manifeste. Chose qui peut se comprendre, l’intéressé ayant probablement été rappelé dans l’équipe qui l’avait mis de côté pour des raisons politiques d’avantage que pour son coup de volant.

Formule 1 : Daniil Kvyat a compris comment réagir, chez Red Bull

En 2019, Daniil Kvyat a probablement réalisé sa meilleure saison en Formule 1. Ce grâce, en particulier, à son podium décroché en Alemagne, avec la modeste Toro Rosso. Un podium que seul lui, en plus de Max Verstappen, a été en mesure de réaliser parmi les pilotes appartenant à la galaxie Red Bull, l’an passé. Alors, avec une telle prestation, le Russe s’attendait logiquement à être sélectionné pour remplacer Pierre Gasly. Mais dans les faits, il n’en a rien été.

Au contraire, c’est finalement son jeune coéquipier, Alex Albon, qui lui a été préféré. Une nouvelle difficile à avaler pour Kvyat : « Disons-le de cette façon: je n’étais assurément pas content. Je ne peux pas dire que je l’ai compris complètement et que j’étais complètement d’accord quand j’ai entendu parler de la décision« .

A-t-il déclaré avant de témoigner de son changement d’attitude : « J’étais déjà là et ils avaient besoin de sang frais de toute façon. Il faut faire monter les jeunes pilotes là-bas. C’est ce que fait Red Bull. Je connais mon travail et je sais ce que je dois faire et pour quoi j’ai été embauché. Et je le fais aussi. Cela me suffit« .

Ainsi, comme Pierre Gasly, Daniil Kvyat a bien compris que, pour être conservé chez Alpha Tauri (ex-Toro Rosso), il n’a d’autre choix que de s’endurcir et d’encaisser les coups sans broncher. Afin, surtout, de continuer à obtenir des résultats. Néanmoins, selon la logique de son employeur, la saison 2020 devrait être sa dernière au volant de la monoplace italienne. Sachant qu’il n’y aura sans doute pas de place chez Red Bull, sauf surprise…

