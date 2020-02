Formule 1 – l’ Alfa Romeo C39 se livre dans la pit-lane de Barcelone (LIVE)

C’était annoncé et donc, attendu, l’ Alfa Romeo C39 a réalisé ses débuts sur le tarmac ce matin, jour de lancement des essais de Barcelone 2020, en Formule 1. L’écurie italo-suisse a donc libéré sa bête dans la voie des stands du tracé catalan, en compagnie de ses pilotes, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica etTatiana Calderón Noguera . C’est d’ailleurs ce dernier qui se chargera de baptiser la monoplace en question, sur le circuit espagnol.

Rappelons néanmoins qu’une première livrée avait déjà été présentée la semaine passée, lors d’un shakedown en Italie (circuit de Fiorano), à l’occasion de la Saint Valentin. Ainsi, une robe dédiée à la fête des amoureux avait été posée sur la belle, pour célébrer l’événement. Voici donc toutes les images (mise à jour prochaine) -espagnoles- de cette livrée, qui accueille un nouveau sponsor titre, lequel étant désormais greffé au nom officiel de l’écurie à savoir, Alfa Romeo Racing ORLEN. Voici aussi le partage de la vidéo LIVE diffusée sur Facebook et un tweet officiel incluant la vidéo de présentation officielle :

The covers are off. 😍 #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020