Formule 1 : l’ Australie espère une autre date pour son Grand-Prix

Si les autorités sportives ont évoqué le terme « annulation » concernant le Grand-Prix d’Australie de Formule 1 2020, en coulisses, il semblerait que la réalité soit différente. En effet, selon les responsables de l’événement en question, l’espoir d’un report à une date ultérieure subsiste. C’est, tout du moins, ce qu’a récemment confié le principal intéressé, Andrew Westacott.

« Il est important de dire que nous avons utilisé le mot ‘annulation’ en raison de l’immédiateté du timing. Il était important de s’assurer que les fans qui étaient ici à Melbourne sachent que ce n’était pas un report, du moins n’aient pas l’impression que ce fût un report de quelques heures ou de quelques jours. Le mot ‘annulation’ a été utilisé délibérément. »

« Avec Chase Carey, la FIA et la Formule 1, nous avons clairement travaillé sur l’instant présent. Nous allons passer les problèmes en revue, mais n’avons pas commencé à réfléchir à un report. C’est un sujet de discussion normal qui sera abordé avec le temps », poursuit-il.

Ross Brawn explains how the decision to cancel the #AusGP was reached:https://t.co/NlzikctT3Z

— Formula 1 (@F1) March 13, 2020