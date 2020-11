Formule 1 : La bonne étoile pour Hamilton, nouveau podium pour Renault

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1 devant Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo. Mercedes décroche son 7e titre Constructeurs d’affilée, un record.

Après un samedi intense et des qualifications remportées par Valtteri Bottas, place à la course, à Imola. Le ciel italien est légèrement couvert pour ce départ à 13h10. Les pilotes n’ont pas roulé à ces horaires hier et cela pourrait compliquer la chauffe des gommes. On rappelle d’ailleurs que le top3 s’élance en médiums. Pierre Gasly, 4e sur la grille jusqu’au 10e sont en pneus tendres. Le reste de la grille est en médiums, hormis Antonio Giovinazzi (20e) qui tente le pari en tendres.

Placé en pole position, Valtteri Bottas réagit à merveille à l’extinction des feux. Le Finlandais s’envole devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui a perdu gros au départ. Le Britannique doit même tasser Pierre Gasly au premier freinage pour l’empêcher de passer. Coincé à l’extérieur, ce dernier perd une place face à Daniel Ricciardo. Derrière, Lance Stroll casse son aileron sur la voiture d’Esteban Ocon. Sebastian Vettel et Kevin Magnussen s’accrochent également, ce qui fait partir le Danois part en tête-à-queue.

En tête, Max Verstappen et Lewis Hamilton mettent immédiatement la pression sur Valtteri Bottas. Les deux hommes produisent leur effort et sont à environ une seconde. Avec une piste libre, le Finlandais parvient toutefois à créer un écart. Au même moment, son équipier se plaint à la radio qu’il est difficile de suivre les autres voitures. Derrière, l’écart est déjà creusé à raison d’environ une seconde au tour.

Pierre Gasly stoppé net

Daniel Ricciardo emmène ce deuxième groupe, suivi de près par Pierre Gasly. Le tricolore est malheureusement rappelé aux stands dès le 9e tour par son ingénieur. Un souci de fuite de pression d’eau est détecté sur la voiture et c’est l’abandon pour le tricolore. Après un samedi radieux, tout bascule en ce dimanche.

Avec cet abandon, Charles Leclerc remonte au 5e rang. Le Monégasque passe aux stands à la fin du 13e tour pour passer des pneus durs. Il tente de surprendre Daniel Ricciardo, alors que Norris ou Ocon sot également aux stands. Le but est aussi de se protéger d’Alex Albon, qui accélère.

Alex Albon s’arrête justement un tour plus tard, avec Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat. Les trois pilotes ressortent aux mêmes positions qu’avant leur arrêt. Charles Leclerc manque toutefois un freinage et perd le contact direct avec la Renault de l’Australien. Pendant ce temps, les hommes de tête alignent les records. L’écart entre les trois premiers est d’un peu plus de trois secondes.

Verstappen pousse Mercedes

Le premier à rentrer aux stands est finalement Max Verstappen, à la fin du 18e tour. Le Néerlandais tente l’undercut sur Valtteri Bottas, mais cela ne fonctionne pas lorsque le Finlandais s’arrête un tour plus tard. Lewis Hamilton continue pour sa part en médiums et tente l’overcut. Le Britannique est l’homme le plus rapide en piste et améliore les records, en 1’18’3. Les écarts grandissent, d’autant que Valtteri Bottas a endommagé son fond plat, manque de rythme et retient Max Verstappen.

Alors que Lewis Hamilton enchaîne les records et compte près de 30 secondes d’avance, Esteban Ocon est malheureusement victime d’un souci. Il doit s’arrêter en bord de piste, ce qui déclenche une voiture de sécurité virtuelle. Le leader de la course n’en demandait pas tant et en profite pour rentrer aux stands, dans ce 30e tour. Il ressort avec quatre secondes d’avance sur ses poursuivants et une gomme dure neuve.

Ce n’est en revanche pas le cas pour la 2e place. Valtteri Bottas souffre en pneus durs avec sa voiture endommagée. Le Finlandais se rate une fois mais contient son poursuivant. Il commet cependant une nouvelle erreur et est dépassé par Max Verstappen. Une fois second, le Néerlandais aligne les chronos et remonte même sur Hamilton. Mais l’écart est trop grand, 13 secondes.

Verstappen out, safety-car in !

D’autant que Max Verstappen ne garde pas longtemps sa 2e place. Le Néerlandais est victime d’une rupture sur sa Red Bull en plein freinage. Il doit abandonner ce qui provoque l’entrée de la voiture de sécurité. Presque tous les pilotes rentrent aux stands. À près de 10 tours du but, ils ressortent en gommes tendres.

Dans le même temps, la course s’anime encore sous safety-car. George Russell se sort en effet en chauffant ses gommes. Lance Stroll shoote pour sa part le mécanicien tenant le lève-vite au moment de son pit-stop. Heureusement ce dernier n’est semble-t-il pas gravement touché.

Nouveau podium en Formule 1 pour Ricciardo

À la relance, Hamilton mène donc devant Bottas et Ricciardo. Le Britannique surprend son équipier et s’envole. Derrière, Alex Albon débordé de tous les côtés part en tête-à-queue. Daniil Kvyat, en gommes tendres, fait un festin de Charles Leclerc et ses vieux pneus durs. Il est 4e et rattrape Daniel Ricciardo pour le podium !

L’Australien tient cependant jusqu’au bout et décroche son deuxième podium de la saison. En tête, Lewis Hamilton s’impose devant Valtteri Bottas au Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1. Un doublé synonyme de nouveau titre Constructeurs pour Mercedes. C’est le 7e en sept saison depuis 2014, un nouveau record devant Ferrari (1999-2004). Daniel Ricciardo est 3e, devant Daniil Kvyat, Charles Leclerc et Sergio Perez.

Le classement du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1

Hamilton Bottas Ricciardo Kvyat Leclerc Perez Sainz Norris Räikkönen Giovinazzi Latifi Grosjean Vettel Stroll Albon