Formule 1 – la course : Bottas profite des bêtises d’Hamilton, Renault dans le top 5

Formule 1, Sotchi, la course – Tandis que Lewis Hamilton semblait maîtriser la tête de la course face à son coéquipier, deux pénalités successives ont finalement offert la victoire, sur un plateau, à son coéquipier. Néanmoins, le Britannique conserve une grande avance au classement des pilotes.

Avant-même le départ de la course, Lewis Hamilton est sous investigation, pour ne pas avoir respecté a procédure de départ. Il pourrait écoper d’une pénalité.

Formule 1, Russie : départ chaotique et safety-car !

Problème sur la grille, Magnussen tarde à démarrer mais il rejoint finalement ses camarades sur la grille.Les feux passent au vert et les monoplaces prennent leur envol ! En pole, Hamilton réussi son départ alors que Bottas passe Vertappen ! Valtteri tente sur Lewis mais le Britannique repasse ! Accrochages en cascades, avec la Mclaren de Sainz, puis la Racing Point de Stroll, deux virages plus loin. Voiture de sécurité ! Magnussen est 9ème (9 places de gagnées !!), devant Romain Grosjean, quel départ des Haas !!

LAP 1/53 Safety Car is out on the opening lap Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race 😮💥#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/NlytU9F8Fu — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Le classement est le suivant, alors qu’Albon et Norris sont dans la voie des stands. Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen, Grosjean, Kvyat, Giovinazzi, Vettel, Latifi, Raikkonen, Russell, Albon et Norris. Stroll et Sainz ont déjà abandonné. Rappelons que le leader est toujours sous enquête des commissaires. La course reste interrompue, sous régime de drapeau jaune. Car de nombreux débris jonchent la piste.

Formule 1, GP de Russie : le restart

Et c’est reparti à Sotchi, le no44 s’élance parfaitement bien mais attention à l’aspiration…Pas suffisant pour Valtteri, qui reste deuxième. Pas de dépassements à signaler pour l’instant. A noter que Lewis est en tendres tandis que son coéquipier et Max sont en médiums. Meilleur tour pour Norris, 17ème devant Albon. Mais Hamilton signe un nouveau record, à la fin du tour suivant. Et cela tombe, 5 secondes de pénalité pour la Mercedes de tête ! A moindre mal…

10 secondes de pénalité pour Hamilton

Désormais, le meneur sait ce qu’il doit faire à savoir, mettre au moins 5 secondes d’écart avec son poursuivant. sauf que c’est une seconde pénalité de 5 secondes qui tombe ! Donc 10 secondes au total ! Voilà qui va être plus difficile à digérer. Une aubaine pour Bottas, qui va sans doute hériter de la victoire, aujourd’hui. Et aux 9e et 10e places, mes pilotes Haas tiennent bon pour le moment ! Mais dans le 8ème tour, Kvyat déborde le tricolore, pour le gain de la 10e place.

9ème boucle, Raikkonen passe 14e en débordant Latifi. En tête, Lewis compte 1,5s d’avance sur son coéquipier. Il ne parvient pas à le lâcher, mauvaise nouvelle pour el Britannique. Pour Bottas et Verstappen, en revanche, c’set déjà la lutte virtuelle pour la victoire qui se dessine. Car la Red Bull reste dans le sillage de la Mercedes. Notons que les Renault suivent correctement le rythme, puisqu’elle n’ont perdu que 5 secondes sur le trio de tête. Après 13 tours couverts.

Derrière, Albon se défait de Russell, imiter par Norris quelques secondes plus tard. Par ailleurs, Kvyat déborde Magnussen, le Russe est 9ème, à domicile. Et Perez s’offre un joli dépassement sur Ricciardo, la Racing Point est 5ème de la course. D’ailleurs, aujourd’hui, Esteban semble avoir pris le dessus sur son coéquipier…qui rentre dans son stand ! Pneus durs. Albon passe Latifi, pour la 15e place.

LAP 17/53 Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ⏱️ He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/K4vjaq3cf2 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Le leader dans son stand. Un arrêt qui va être très long…Les dix secondes de pénalité sont purgées, les mécaniciens changent les pneus et ça repart ! Il est désormais 11ème de ce Grand-Prix. Avec ces ravitaillements, Gasly est désormais 5ème, devant Leclerc, Kvyat et les deux Haas. Tour 17, Norris s’occupe du cas de Latifi. Alors qu’Esteban Ocon est troisième ! Romain dans son stand. Au même titre que Latifi. Lewis P10.

Meilleur tour pour Bottas. Son coéquipier fait la jonction avec Sebastian Vettel. Pierre dans son stand. Et le no44 se défait du no5. Le Britannique est 8ème. Kevin Magnussen 6ème. Et Ocon 9ème, après son arrêt aux stands. Pour l’instant, c’est Sergio qui occupe le troisième rang, avant son ravitaillement. La Haas no20 change de gommes. Et le Danois repart à la 14ème place, devant Romain Grosjean. Daniel Ricciardo grimpe en 9ème position, après un dépassement sur Iceman.

Pendant ce temps, Valtteri continue de rouler plus vite que son coéquipier. Il est en train de faire ce qu’il faut pour s’imposer en Russie. Perez dans le stand, fin du 20ème tour. Il reprend la piste au 6ème rang. Hamilton est maintenant 5ème. Alors qu’il n’a pas encore marqué son arrêt, Vettel est 7ème. Mais bientôt menacé par Esteban. Finalement, Ocon laisse passer son coéquipier. Verstappen s’arrête dans le 12ème tour.

Pénalité pour Daniel Ricciardo !

Il repart quatrième, derrière Leclerc et Kvyat. Puis c’est au tour du leader, de s’engouffrer dans la pit-lane. Pour sa part, Verstappen dispose de 5 secondes d’avances sur Hamilton. Et le leader reste en tête. Investigation sur Daniel Ricciardo, qui pourrait écoper d’une pénalité pour avoir coupé une chicane. Et l’Australien déborde la Ferrari no 5 ! 5 secondes de pénalité pour Daniel ! Alors qu’Esteban dépasse à son tour Sebastian. L’autre Ferrari marque enfin son premier et unique arrêt.

Le Monégasque revient en piste au 7ème rang, entre les deux Renault. Daniil dans son box. Ce qui permet au no44 de revenir au 3ème rang. Perez est quatrième, devant Ricciardo, Leclerc, Ocon, Kvyat, Raikkonen et Gasly. Vettel dans son stand. 34e tour, Pierre se débarrasse enfin de Kimi. Le Français est 9ème, derrière son coéquipier. Chose rare…Raikkonen dans le stand, avec un mauvais arrêt à la clé. Magnussen est maintenant à la porte des points, au 11ème rang.

Nous sommes dans la 38e boucle lorsqu’Albon se défait de Giovinazzi, pour le gain d’une lointaine 13ème place. Nouvelle victime d’Albon, Grosjean. Antonio imite Alex pour lui prendre la 13ème place. Et Sebastian pourrait en faire autant sous peu. C’est le cas dans le 42ème tour. Les deux monoplaces se sont touchées. Un tour plus tard, c’est Albon qui fait une nouvelle victime pour le gain de la 11e place, Magnussen. Alors que Raikkonen est au ralenti ! Voiture de sécurité…mais virtuelle ! Dommage, cela aurait pu relancer la course.

Gasly dans son box pour des médiums. Le voilà 11ème, derrière Albon, qui entre dans les points. Grosjean dans son stand. Lutte à trois désormais entre Norris, Albon et Gasly. La Mclaren est lente, sans doute avec des gommes en fin de vie. Et Pierre passe Alex ! Puis il s’occupe de Lando deux tours plus tard. Il est P9. Norris se loupe plus loin et la Red Bull en profite. Là voilà 10ème. La Mclaren est aux stands, Magnussen 11e, devant Giovinazzi. Meilleur tour pour Verstappen.

Alors qu’Antonio passe Kevin. Pour sa part, Bottas récupère le meilleur tour en course.

Victoire de Valtteri Bottas dans ce GP de Russie de Formule 1 devant Max Verstappen et Kevin Magnussen. Perez termine au pied du podium devant la Renault de Ricciardo et Charles Leclerc. Ocon est 7e, Gasly, 9e. Une pénalité sera appliquée au temps d’Albon mais il restera 10ème de cette course. Place au classement des dix premiers du G.P de Russie de Formule 1.