Formule 1 : la crise, une opportunité en matière de parité, selon Agag

Le boss de la Formule E, Alejandro Agag, s’est tout récemment exprimé au sujet d’une autre discipline, la Formule 1. Et d’une certaine manière, l’intéressé est légitime, lui qui a bâti la Formule 100% électrique -aussi- en tentant de ne pas répéter les erreurs faites dans la catégorie reine du sport automobile.

Une meilleure redistribution en Formule 1

Pour Agag, chaque mauvaise période est une opportunité de mieux faire. Aussi, selon lui, la crise du coronavirus représente une belle occasion, pour la Formule 1, de revoir totalement son modèle. Il évoque notamment les plafonds budgétaires, qu’il souhaite voir abaisser encore, aux alentours des 75 millions de dollars. Mais aussi, de la redistribution des revenus, qui devraient être identique pour chaque écurie. Afin que les plus petits puissent également s’en sortir et trouver un modèle plus rentable.

« Je pense qu’en général pour le sport automobile, cela pourrait être une opportunité« , a-t-il déclaré à Autosport. « Et spécifiquement pour la Formule 1, cela pourrait être une opportunité énorme de restructurer l’ensemble du modèle. C’est peut-être l’occasion pour toutes les équipes de partager les revenus sur les mêmes montants. J’entends aussi parler de plafonds budgétaires de 125 millions de dollars, quelque chose comme ça, pourquoi pas un plafond de 75 millions de dollars et le rendre vraiment rentable pour tout le monde? »

« C’est peut-être une bonne chose que l’accord Concorde n’ait pas encore été signé, car il avait toutes les choses originales qui représentent, en quelque sorte, un fardeau pour la F1, avec certaines équipes qui gagnent beaucoup et certaines équipes si peu. Le déséquilibre est énorme dans l’accord de Concorde. Peut-être cela donne-t-il l’occasion de complètement secouer l’ensemble du système. »

« Dans chaque catastrophe, dans chaque crise, vous avez beaucoup de problèmes, mais vous avez aussi du positif. Ainsi, parmi les bonnes choses, nous avons la possibilité d’améliorer les choses pour l’avenir. Et principalement en Formule 1, nous avons atteint des sommets [avec des coûts], qui pour moi ne sont pas raisonnables et auxquels nous devons nous attaquer. »

Des propositions plus agressives que celles actuellement sur la table en F1 et qui gagneraient sans doute à être étudiées par les décideurs. Et rapidement, car la survie de plusieurs écuries se jouent actuellement. Il y a donc urgence à réagir…

