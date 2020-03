Formule 1 : la FIA incapable de prouver la triche éventuelle de Ferrari

Les sept écuries de Formule 1 qui avaient publié un communiqué, conjointement, voilà quelques heures, ont finalement provoqué une réaction des pouvoirs sportifs. En effet, la FIA vient à son tour de publier un communiqué indiquant qu’il leur était impossible de prouver qu’une quelconque infraction avait été commise par la Scuderia Ferrari, l’année dernière. Voici le communiqué en question.

Suite à l’annonce faite hier par sept équipes de F1, la FIA souhaite apporter les précisions suivantes : La FIA a procédé à une analyse technique détaillée de I’unité de puissance (PU) de la Scuderia Ferrari, comme elle est en droit de le faire pour tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Les investigations poussées et approfondies menées au cours de la saison 2019 ont fait naître des soupçons selon lesquels le PU de la Scuderia Ferrari pourrait être considéré comme ne fonctionnant pas à tout moment dans les limites du règlement de la FIA. La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée à ces soupçons et a réitéré que son PU a toujours fonctionné en conformité avec la réglementation.

La FIA n’a pas été pleinement satisfaite, mais a décidé qu’une action ultérieure ne permettrait pas nécessairement de trancher l’affaire en raison de la complexité de la question et de l’impossibilité matérielle de fournir des preuves non équivoques d’une infraction.

Afin d’éviter les conséquences négatives qu’un long litige entraînerait, surtout à la lumière de l’incertitude quant à l’issue de ces litiges et dans l’intérêt du championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l’Article 4 (ii) de son Règlement Disciplinaire et Juridictionnel (RDJ), a décidé de conclure un accord de règlement effectif et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure.

Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges.

La confidentialité des termes de l’accord de règlement est prévue par l’Article 4 (vi) du RDJ.

La FIA prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger le sport ainsi que son rôle et sa réputation en tant que régulateur du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.