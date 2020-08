Formule 1 : la FIA réitère, Alex Albon était coupable, face à Magnussen

Après l’arrivée du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1, certains se posaient des questions quant à la pénalité reçue par Alex Albon, en début de course. En effet, le pilote Red Bull Racing avait été sanctionné pour avoir expédié Kevin Magnussen dans les graviers. Sachant que si le G.P du Danois s’arrêtait, son agresseur, lui, poursuivait tranquillement sa route.

Formule 1 : Masi explique sa décision

Et bien Michael Masi a expliqué pour quelle raison Albon avait été jugé 100% coupable de cet accrochage : « Si vous comparez les deux, cet incident n’est pas sans rappeler celui entre Alex et Lewis en Autriche, où il a touché la roue arrière. Cependant, cette fois, Alex n’était pas considéré comme le seul, mais plutôt comme le principal coupable de cet incident. Kevin a fait sa part, mais Alex était plus coupable, donc une peine de cinq secondes a été imposée. » a déclaré Masi.

Une explication claire pour une décision logique. Mais dans ce cas de figure opposant Magnussen à Albon, le problème se situait sans aucun doute au niveau de l’image dont souffre Kevin. Effectivement, ce dernier est régulièrement condamné, lors de chaque accrochage, de principe. Du moins, par certains observateurs, n’appréciant pas l’intéressé. Eu égard à son passé et à son attitude parfois très dure en piste. Toujours est-il qu’à Silverstone, le pilote Haas était parti pour réaliser une belle course et, peut-être, marquer des points…avant qu’Alex Albon ne s’occupe de son cas !

Néanmoins, cela reste un incident de course comme il y en a beaucoup durant une saison. La question étant plutôt de savoir si l’on doit continuer à sanctionner à tour de bras les pilotes, sur ce type de manoeuvre.