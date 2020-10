Formule 1 : La grille de départ au Portugal

Lewis Hamilton emmène la meute des 20 Formule 1 sur le circuit de Portimao. Voici la grille de départ du Grand Prix du Portugal de Formule 1.

Pour la 97e fois de sa carrière en catégorie reine, Lewis Hamilton est en pole position. Le Britannique a battu Valtteri Bottas sur le fil, en toute fin de qualifications ce 24 octobre. Dominé par son équipier durant toutes les sessions (sauf la Q1), le sextuple champion du monde a choisi une meilleure stratégie pour reprendre le commandement dans une fin de Q3 sous haute tension.

Derrière les Flèches d’Argent, Max Verstappen aurait aimé se mêler à la bagarre. Proche dans les premières sessions qualificatives, le Néerlandais a finalement accusé un retard de plus de trois dixièmes sur Hamilton. Une grosse différence qu’il pourrait tenter de combler en partie demain, à l’extinction des feux. Verstappen s’élancera en effet du côté propre de la piste, ce qui pourrait lui donner un avantage, face à Valtteri Bottas…

Charles Leclerc occupe pour sa part la 4e place. Une excellente prestation, quand on la compare avec celle de son équipier, seulement 15e. Sergio Perez est 5e pour Racing Point, devant l’autre Red Bull, celle d’Alex Albon. Le Thaïlandais devance cette fois Pierre Gasly, 9e. Entre eux deux, on trouve les McLaren de Carlos Sainz devant Lando Norris.

Daniel Ricciardo clôt le top10 des qualifiés en Q3. L’Australien n’a pas fait de chrono en dernière séance qualificative, puisqu’il a percuté un mur en toute fin de Q2. Les mécaniciens Renault ont donc dû intervenir sur l’aileron arrière de la R.S.20 #3. L’opération était cependant trop longue pour lui permettre de sortir faire un temps. Il devance Esteban Ocon, 11e mais à deux dixièmes du passage en Q3. Ce n’est pas encore suffisant pour le tricolore.

Lance Stroll est 12e, devant Daniil Kvyat et la nouvelle surprise de ces qualifications, George Russell. Malgré les rumeurs de remplacement par Sergio Perez, le Britannique ne craque pas. Il devance son équipier pour la 33e fois… en 33 qualifications de Formule 1.

Le pilote Williams domine une armada de moteurs italiens, puisque la Ferrari de Vettel, les deux Alfa Romeo et les deux Haas sont juste derrière lui. Räikkönen devance Giovinazzi, Grosjean fait de même avec son équipier, Kevin Magnussen. Nicholas Latifi ferme la marche pour Williams.

Rendez-vous à 15h10 pour le départ du Grand Prix du Portugal de Formule 1.

(Cette grille de départ est provisoire et susceptible d’évoluer en cas de pénalité(s). Nous ne manquerons pas de la mettre à jour si tel est le cas.)

Really happy with that lap! P14 and just 0.15 from P11 – that’s massive for us!

Great job @williamsracing, proper team effort 💪💪

— George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2020