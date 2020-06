F1 : la grille inversée oubliée, Carey passe à autre chose

L’idée de la grille inversée a finalement été, bien vite, oubliée en Formule 1. Car entre le refus catégorique de Mercedes et les doutes formulés par Racing Point (propulsée par Mercedes, rappelons-le…), le système en question n’a pu être validé. En effet, pour qu’il entre en vigueur, il fallait que toutes les équipes adhèrent au système. Mais Paul Carey a déjà tourné la page et s’est remis au travail pour débusquer, d’autres idées.

Pas de grille inversée, bonne nouvelle pour le sport

Il n’y aura donc pas de grille inversée en Formule 1, ce qui n’est probablement pas plus mal d’un point de vue strictement paritaire. Chacun se souviendra sans doute de ce qu’un tel procédé avait donné en WTCC, ou des voitures particulièrement lentes parvenaient à s’imposer. Et si cela apportait une vraie fraîcheur et une diversité bienvenues, en termes de crédibilité, cela n’allait pas dans le bon sens. Néanmoins, le boss de Liberty Media ne veut pas s’arrêter sur un échec si bien qu’il imagine déjà d’autres idées à venir, toujours dans l’optique de faire du bien à la catégorie reine du sport automobile :

« Nous avions l’idée d’une grille inversée, mais toutes les équipes n’étaient pas à l’aise avec cela. Nous avons besoin de l’accord unanime des équipes pour effectuer ces changements dans un délai aussi court. Nous évoluons pratiquement en temps réel dans la saison, mais nous continuerons à réfléchir à certaines idées. C’est un grand sport avec une superbe histoire, de superbes héros, de superbes stars, des pilotes incroyablement talentueux et plus encore. Nous voulons donc respecter tous les éléments, mais nous ne souhaitons pas pour autant nous fermer la porte à certains changements. À un certain niveau, cette saison inédite nous offre la chance de tester quelque chose qui ne pourrait être que bénéfique à la course. Autrement, nous ne le testerions pas. On veut toujours se dépasser et trouver des choses qui puisse rendre la discipline meilleure ».

En clair, l’homme fort de la F1 veut exploiter cette saison un peu hybride pour tester des choses expérimentales. Histoire de ne garder que le meilleur, pour l’introduire de façon durable. Reste que Carey doit se faire à l’idée qu’il y aura souvent une équipe pour s’opposer à tout chamboulement hypothétique de l’ordre établi….

