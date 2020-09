Formule 1 : la grille inversée revient sur la table, attention, danger !

Si la victoire de Pierre Gasly a fait un bien fou à la Formule 1 en général, alors qu’aucune équipe du giron Ferrari-Mercedes-Red Bull ne s’était imposée depuis nombre d’années, cela a aussi ravivé certains sujets. Et en particulier celui de la grille inversée, qui n’avait pu être validée, en raison du refus de Mercedes. Mais avec les nouvelles règles ne nécessitant plus l’unanimité des équipes, cela pourrait finalement se faire…

Formule 1 : grille inversée, fausse bonne idée ?

Il suffit d’observer la note attribuée aux téléspectateurs de Canal+ au GP d’Italie 2020 de Formule 1 pour s’en convaincre. Rien ne plait plus aux fans que les courses débridées, accouchant de podiums inédits. Bon, bien sûr, le fait qu’un tricolore se soit imposé a sans aucun doute boosté le jugement des Français. Mais pas uniquement. Car, clairement, la domination sans fin de Mercedes éloigne les supporters de la catégorie reine.

Alors pour relancer les débats, personne ne parvenant (depuis toutes ces années) à rivaliser avec l’équipe allemande, les pouvoirs sportifs n’ont d’autres choix que de tenter de pénaliser les flèches d’argent. D’une manière ou d’une autre. L’idée de la grille inversée refait donc surface, comme Ross Brawn l’a récemment déclaré :

« Monza était candidat à une course sprint à grille inversée quand nous envisagions de tester le format cette année. Malheureusement, ça n’a pas été possible, mais la FIA et nous voulons encore évaluer ce concept dans les mois à venir et en discuter avec les équipes pour l’an prochain. Nous estimons que la course d’hier a montré l’excitation que pouvait provoquer un peloton chamboulé, et les voitures de l’an prochain restant les mêmes que cette année, nos fans pourraient profiter de rebondissements tels que ceux de ce week-end à Monza. »

« Bien sûr, avec une course sprint à grille inversée, les équipes régleront leurs voitures différemment. Actuellement, Mercedes règle ses voitures pour signer le meilleur tour et contrôler la course depuis l’avant. S’ils savent qu’ils vont devoir dépasser, ils vont changer d’approche. Nous allons continuer d’évaluer de nouveaux formats avec l’objectif d’améliorer le spectacle, mais en préservant toujours l’ADN de la Formule 1. »

Attention à ne pas « tuer » l’esprit de la F1…

Alors oui, cela relancerait l’intérêt des courses mais ne risquons-nous pas de voir des équipes ralentir volontairement en qualifications, pour se trouver en pole position grâce à la grille inversée ? Probablement que si. Ce qui engendrerait une autre forme de mascarade que celle observée samedi dernier à Monza. A moins que l’idée ne soit d’organiser une course sprint, en plus du Grand-Prix, pour offrir aux petites équipes une opportunité de victoire (le samedi par exemple) avant de laisser la hiérarchie réelle s’exprimer, sans artifices, le dimanche ? Dans le cas contraire, la F1 perdrait beaucoup de sa crédibilité…