Formule 1 : la Haas de Grosjean et Magnussen n’évoluera plus cette année

Après la bonne nouvelle du maintien de l’écurie Haas F1 en Formule 1, suivant la signature des accords de la Concorde, l’équipe américaine va devoir manger son pain noir, probablement jusqu’au terme de la campagne en cours. Ainsi, Guenther Steiner et ses troupes vont se focaliser sur la compréhension de la monoplace actuelle.

Grosjean et Magnussen en mauvaise posture

Avec l’obligation pour les écuries engagées en Formule 1 de conserver leurs monoplaces de 2020 la saison prochaine, la compréhension du matériel exploité cette année sera cruciale. Aussi, chez Haas, il n’y aura pas d’évolutions ces prochains mois. Ce qui permettra à l’équipe en question de se concentrer sur la voiture actuelle. En vue, bien évidemment, d’optimiser son package pour 2022.

« C’est le plan« , confirme le Team Principal de Haas F1. « Nous devons comprendre cette voiture, la VF-20, et nous en inspirer. Nous pouvons essayer d’aplanir les problèmes que nous avons cette année pour une meilleure [saison] 2021« .

Evidemment, cela n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Deux pilotes qui vont jouer leur avenir dans la catégorie reine au cours des prochaines semaines. Avec la menace d’être remplacés par des pilotes tels Sergio Perez ou encore, Nico Hülkenberg voire, Pierre Gasly. Arracher quelques points dans des situations particulières (pluie, abandons multiples, voitures de sécurité, etc.) et faire preuve d’une attitude positive et constructive seront donc la clé, pour le tricolore comme pour le Danois.

source : HaasF1