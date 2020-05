F1 : La Hongrie maintenant en lice pour 2 courses

Si, dans un premier temps, la Grande Bretagne paraissait avoir les reins assez solides pour accueillir deux courses de Formule 1 en l’espace d’une semaine, nous nous orientons de plus en plus vers l’annulation de ce projet. Aussi, en marge d’une épreuve de remplacement en Allemagne, la Hongrie pourrait prendre le relais de l’autre épreuve anglaise potentiellement annulée.

F1 : trio Allemagne-Autriche-Hongrie, pour débuter l’été

Pour l’heure, une seule chose semble sûre en Formule 1, ou presque. La saison démarrera début juillet en Autriche avec un premier G.P suivi d’un second le week-end d’après, au même endroit. Ensuite, les débats sont encore assez ouverts mais l’Allemagne puis la Hongrie paraissent en bonne position pour organiser les 3ème (26 juillet) et 4ème (5 août) manches 2020. Ainsi, les équipes tourneraient dans une région assez restreinte, idéal en cette période de COVID-19.

Autre alternative envisagée, après les deux courses du Red Bull Ring, deux Grand-Prix en Hongrie, les 19 et 26 juillet, avant que l’Allemagne ne prenne le relais début août après au moins un week-end « blanc ». Dans tous les cas, il semblerait que seul la Hongrie soit susceptible d’accueillir deux courses, tandis qu’ Hockenheim se cantonnerait à une seule épreuve. Puis, en toute logique, Spa et Monza prendraient la suite, si tout va bien. Reste à définir si une ou deux courses seraient prévues, pour ces deux destinations, le cas échéant.

Le but étant de réaliser le plus de G.P possibles en un minimum de temps. Car à partir de septembre, certains craignent un retour du coronavirus, qui pourrait à nouveau entraîner un confinement sévère et donc, l’annulation de tout événement sportif. Aussi, nous ne pouvons pas écarter d’autres courses (l’Espagne en particulier), avant Spa et Monza, peut-être sur des circuits inédits…

