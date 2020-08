Formule 1 : la pénalité tombe finalement pour George Russell

Il était sous investigation, la sanction est finalement tombée pour George Russell, dans la soirée, samedi 1er août 2020 dernier. Jugé coupable de non-respect d’un drapeau jaune au cours des qualifications du Grand-Prix de Formule 1 de Grande Bretagne, le pilote Williams a écopé de 5 places de pénalité sur la grille de départ. Une punition qui le repousse en queue de peloton aux côtés de son coéquipier.

Formule 1 : mauvaise communication entre Russell et Williams

Rappelons que durant la phase de Q2 des qualifications, le Britannique n’avait pas suffisamment ralenti au moment de la sortie de piste de son compagnon d’écurie, Nicholas Latifi.

« Les commissaires ont examiné les conversations radio et ont noté que l’équipe l’avait prévenu de la présence d’un drapeau jeune. Ils n’ont pas précisé qu’il s’agissait d’un double drapeau jaune. De plus, ils ne lui ont pas conseillé d’avorter son tour, contrairement à ce que préconisent les notes du directeur de course à cet égard et selon lesquelles ils n’auraient pas dû être en mesure de signer un chrono significatif. En réalité, il a alors bouclé son tour le plus rapide de la Q1. »

Par ailleurs, le fait qu’il s’agissait d’un double-drapeau jaune a entraîné une sanction plus importante qu’elle n’aurait pu l’être en temps normal.