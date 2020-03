Formule 1 : la pluie attendue en Australie (qualification et course) !

Nous sommes à moins d’une semaine des premiers essais libres de la saison 2020 de Formule 1 et il serait inutile de préciser que l’excitation, pour les fans que nous sommes, est à son comble ! Et ce n’est pas ce point météo qui va faire redescendre la tension car, selon les dernières prévisions, de la pluie et des orages sont attendus tout le week-end, à Melbourne, sur le tracé de l’Albert Park.

Formule 1 : épisode pluvieux important, samedi

Oui, la pluie pourrait faire partie des invités surprise de la première manche du championnat du monde de Formule 1 cuvée 2020. C’est, tout du moins, ce que prévoient certains météorologues. Sachant qu’à six jours des essais libres 1, il faut garder à l’esprit que les prédictions demeurent fragiles. Néanmoins, à ce stade de l’échéance, des précipitations sont attendues dès jeudi, ce qui pourrait rendre la piste humide pour les essais libres 1. Par contre, vendredi, pour le moment, seuls les orages (sans pluie, ou de manière très sporadique) sont prévus.

En revanche, samedi et dimanche, les gouttes devraient refaire leur apparition, histoire de pimenter la séance de qualification et la course. Une bonne nouvelle du point de vue du spectacle mais une moins bonne pour celles et ceux qui espèrent -comme nous- profiter d’un aperçu concret de la véritable hiérarchie, en ce début de saison. Ceci étant dit, la pluie planifiée dimanche serait assez minime et concentrée sur quelques heures seulement, ce qui laisse l’espoir d’assister à un Grand-Prix d’Australie partiellement sec voir, sans humidité sur le tarmac.

Surveillons, donc, l’évolution du ciel ces prochains jours…