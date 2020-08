Formule 1, la qualif : Hamilton poleman, Leclerc P9, devant Gasly

Barcelone, qualification F1 – Quelle surprise ! Les Mercedes ont encore dominé les qualifications, en Formule 1. Pole position de Lewis Hamilton, sa 92ème réalisation. Max Verstappen complète le trio de tête.

Formule 1, Espagne, la Q1

C’est parti à Barcelone, pour les qualifications du Grand-Prix d’Espagne de Formule 1, sous un soleil de plomb. Dominatrices ce matin, les flèches d’argent sont les grandes favorites de cette séance. Les Williams sont les premières à prendre la piste. Latifi réalise le meilleur chrono, devant son coéquipier. Max Verstappen est déjà en action et il bat logiquement les Williams. Bottas le suit et signe le nouveau chrono de référence, pour 0,002s ! Seulement. Par contre, Hamilton inflige 4 dixièmes à son coéquipier, au moment de son passage.

Lance Stroll surprend, au regard des performances des Racing Point jusqu’ici, c’est le deuxième chrono. Battu presque immédiatement par son coéquipier. Leclerc est 7ème, derrière son futur coéquipier, Sainz. Vettel n’est que 11ème, dans l’aspiration de Norris. Pour le moment, Russell est qualifié alors que Grosjean, Raikkonen, Magnussen, Latifi et Giovinazzi.

A 3 minutes de la fin de cette Q1, tous les pilotes reprennent la piste. Ocon progresse au 10ème rang. Norris 9e. Raikkonen P13. Vettel améliore, 9ème. Hamilton conforte son meilleur temps. Leclerc revient 5ème. Grosjean échoue au 17ème rang, battu par Magnussen pour la première fois du week-end. Les nons qualifiés sont donc Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi et Giovinazzi. Belle performance de Kimi, qui passe pour la première fois en Q2 cette année.

Barcelone, la Q2

Deuxième partie des qualifications, en Espagne. Les Mercedes choisissent les gommes tendres, à nouveau. Quel sera le choix de Red Bull ? Bottas signe la première référence mais son coéquipier fait mieux, pour un peu plus d’un dixième. Albon 3ème, mais Max fait nettement mieux. D’ailleurs, Norris s’installe entre les deux Red Bull. Ricciardo 6ème, devant Ocon. Sainz s’invite à la fête, il est 4ème. Carlos est généralement très compétitif à domicile. Suivent dans l’ordre, Leclerc, Perez, Stroll, Norris, Albon, Ricciardo.

Vettel est en danger. Au même titre qu’Ocon, Gasly, Kvyat et Raikkonen. Tout le monde est en gommes tendres. Ce qui signifie que demain, en course, le premier arrêt aura lieu au bout de quelques tours. Compte-tenu de la durée de vie très faible de ces derniers. A trois minutes de l’issue de cette Q2, les pilotes repartent au combat. Charles est à l’oeuvre. Mais il n’améliore pas. Perez le passe d’ailleurs, il est 5ème. Ocon échoue, il est recalé. Et Kvyat sort Ricciardo ! Pas de Renault en Q1. Vettel sort Kvyat mais c’est Pierre Gasly qui l’envoie dans les cordes.

Les non-qualifiés sont donc Vettel, Kvyat, Ricciardo, Raikkonen et Ocon.

G.P d’Espagne 2020 : la bataille pour la pole

Dernière ligne droite des qualifications, avec la Q3. Nos dix sélectionnés se lancent sur le tarmac. 1ère référence de cette session, à mettre sur le compte de Stroll, qui cède sa place à Perez. Sainz signe le 3ème temps. Bottas prend la tête. Albon est 4ème, de suite surclassé par Leclerc. Pole provisoire pour Hamilton, moins d’un dixième plus véloce. Verstappen signe le 3ème temps, à 7 dixièmes. A l’issue de cette première série, Lewis mène donc devant son compagnon d’équipe puis Max, Sergio, Lance, Lando, Charles, Alex, Carlos et Pierre.

Environ 3,30s sont encore au programme de ces qualifications et les pilotes se relancent dans le bain. Bottas est parti pour son ultime chance de briguer la pole. Et il est devant sur le second secteur ! Mais il échoue ! Pole pour Lewis, devant Valtteri. Verstappen est troisième. Voici le classement complet.