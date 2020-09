Formule 1 – la qualif : Mercedes sature la 1ère ligne, Leclerc beau 5ème

F1, Mugello, qualifications – Comme attendu, les Mercedes ont réalisé le doublé, lors de la qualif du GP de Toscane de Formule 1. Et comme pour sauver le 1000ème de Grand-Prix, Charles Leclerc décroche une superbe 5ème place sur la grille.

Grand-Prix de Toscane de Formule 1, la Q1

Retour en Toscane, juste après les qualifications MotoGP de Misano. C’est le moment de vérité, sur ce circuit du Mugello. Bottas est-il vraiment l’homme du week-end ? Max Verstappen peut-il se battre pour la pole position ? Enfin, Lewis Hamilton a-t-il caché son jeu jusqu’ici ? Réponses à venir.

New circuit ✅

Top 3 within 0.1s in FP3 ✅ Who takes the first pole position at Mugello?#TuscanGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

Les deux Williams ne perdent pas temps, en se lançant immédiatement sur la piste du Mugello. Russell prend les devants mais Latifi fait mieux quelques secondes plus tard. Les Alfa Romeo sont à l’oeuvre. Et Iceman prend les commandes provisoires. Puis Stroll fait mieux. Giovinazzi également, l’Italien est second. Perez prend la seconde place. Alors que Norris échoue au 4ème rang. Avant que Sainz ne le passe, Carlos est 3ème du classement.

Mais Lewis Hamilton règle tout le monde, avant de s’incliner face à Bottas, décidément très véloce ici. Et Verstappen complète le trio de tête, à une demi-seconde du Finlandais. Nous suivons désormais Vettel. Sebastian coupe la ligne d’arrivée et se positionne au 10ème rang. Grosjean 15ème, Albon à la 6ème place. Mais les Renault, 10e et 11e, sortent Romain. Alors que Gasly ne fait pas mieux que la 15ème place. Les Français à la peine en cette entame de Q1.

Belle progression de Latifi, qui s’offre la 13ème place ! Après cette première série de tours, Bottas mène devant Hamilton, Verstappen, Stroll, Perez, Albon, Leclerc, Kvyat, Sainz, Ricciardo, Ocon, Giovinazzi, Latifi, Vettel, Norris. Les pilotes exclus de la Q2 sont, pour le moment, Gasly, Raikkonen, Russell, Grosjean et Magnussen.

Sergio est le premier à sortir des stands pour un second run. Il améliore et déborde son coéquipier. Le Mexicain est 4ème et donc, premier « des autres ». Russell se lance à son tour. Il est en tête sur la 15ème place dans le second secteur mais perd dans le second, après une grosse frayeur. Il remonte pourtant 12ème ! Magnussen P16, c’est terminé. Raikkonen 9ème, Grosjean 10ème !

Gasly 14ème, Albon passe 4e. Norris 8ème, Vettel 14ème. Sebastian se qualifie mais cela sort Pierre Gasly. Les recalés sont donc Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen.

Mugello F1 : la Q2

Après la belle performance de Raikkonen et Grosjean, c’est reparti, cette-fois pour la Q2. LH44 est déjà à l’attaque. Pole provisoire, nouveau record. Mais cette-fois, Valtteri ne fait pas mieux. Il est deuxième, devant Verstappen. Suivent dans l’ordre, après cette première tentative, Albon, Ricciardo, Stroll, Leclerc, Ocon, Perez, Norris. Sont sortis de la qualification, à ce stade, Kvyat, Sainz, Vettel, Grosjean et Raikkonen.

Environ 4 minutes au compteur et les concurrents se relancent. Perez n’améliore pas et reste 9ème. Même sanction pour Stroll. Vettel améliore, mais il conserve son décevant 13ème rang. Cet écart, régulier, entre Sebastian et Charles est juste stupéfiant. Pour sa part, Carlos Sainz fait nettement mieux, au point d’accéder au top dix, de justesse devant son coéquipier. Pour ce qui est de Romain Grosjean, pas de miracle avec sa Haas. Il sera 15ème sur la grille de départ.

La Q2 s’achève sous le drapeau à damier et les recalés sont donc, respectivement, Norris, Kvyat, Raikkonen, Vettel et Grosjean.

Formule 1 : Q3, à qui la pole position ?

Dernière ligne droite au Mugello, avec la Q3 du Grand-Prix de Toscane. Hamilton se prépare. Mais Carlos Sainz est plus avancé dans son tour, il sera le premier à établir une référence chronométrique. Il est suivi de Lance Stroll, qui le bat pour une demi-seconde. Lewis fait logiquement mieux alors que Valtteri échoue à un dixième. Et Max…troisième, quelle surprise ! Il accuse 4 dixièmes de handicap sur le poleman provisoire. Albon complète le quatuor de tête, à 4 dixièmes de son coéquipier. Du mieux, donc.

Puis suivent dans l’ordre, Stroll, Ricciardo, Leclerc et Sainz. Quant à Perez et Ocon, ils sont restés dans leur box. Sergio finit par sortir et prend la cinquième place provisoire. Puis tous les pilotes se lancent dans un tour de chauffe, pour une dernière tentative. Hamilton est lancé. Alors qu’Ocon est sorti de la piste. Lewis améliore son deuxième secteur mais il n’améliore pas. Verstappen améliore mais reste deuxième. Leclerc revient au 5ème rang. La pole position est pole Lewis Hamilton ! Première ligne grise et fin de séance étrange, avec le drapeau jaune suscité par la sortie d’Esteban. Les Red Bull seront en deuxième ligne, suivies des Racing Point.