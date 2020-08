Formule 1 – la qualif : pole pour Bottas, Hülkenberg P3, Ricciardo 5e

F1, qualifications – Pas de surprise à Silverstone, pendant les qualifications du GP de Formule 1 du 70ème anniversaire. Ainsi, les flèches d’argent ont dominé leurs adversaires, pour signer un nouveau doublé. Belle prestation de Renault grâce à Daniel Ricciardo, cinquième et surtout, de Nico Hülkenberg, 3ème sur la grille.

Formule 1, la Q1

Sur une piste sèche, comme prévu, la séance de qualification du GP de Formule 1 de République Tchèque débute. La voie des stands libère les fauves et c’est Kevin Magnussen, en médiums, qui ouvre la piste. Il est suivi de Romain Grosjean. Le tricolore fait lieux que son coéquipier. Quelque chose ne va pas, pour le Danois, ce week-end, compte-tenu des écarts importants avec le tricolore. Logiquement, Hülkenberg bat les Haas, pour 1,2s. Russell passe lui aussi les monoplaces américaines. Les Alfa Romeo sont aussi en piste, mais en tendres. P5 pour Giovinazzi, de suite battu par Raikkonen.

Vettel signe le 3ème temps mais Leclerc le surclasse encore, avec le 2ème chrono. Hamilton puis Bottas se relaient en tête. Hulk est P3, devant Gasly. Surprenant, Max prend la tête ! Certains pilotes se plaignent du vent. Paramètre qui peut avoir une influence sur les résultats, semble-t-il. Romain améliore, c’est 11ème, belle performance. Devant, Lewis récupère la tête. Et Valtteri échoue derrière lui mais remonte au 2ème rang.

Après une première salve, c’est surprenant mais Alex Albon fait partie des non-qualifiés, pour le moment. Albon, donc puis Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi et Latifi sont dans la zone rouge. Néanmoins, il leur reste 4 minutes pour améliorer les choses. Et superbe 8ème temps pour Russell, ça devrait passer pour la Williams ! Latifi améliore mais échoue au 16ème rang. Albon P3, Magnussen P16. Et ça passe pour Ocon aussi. Les éliminés sont donc Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen.

Formule 1, Silverstone, la Q2

On repart avec 15 monoplaces rescapées, en Q2. Et les trois tricolores sont toujours là. Attention néanmoins car Esteban pourrait écoper d’une pénalité pour avoir gêné Russell. Romain est le premier à sortir du bois. Intéressant choix stratégique côté Red Bull, Verstappen est en pneus durs. Hamilton se lance, en médiums. Mais le Britannique glisse énormément. Grosjean est provisoirement aux commandes de cette Q2. Battu immédiatement par Ocon. Lewis passe en tête, mais Valtteri fait nettement mieux. Verstappen P3, débordé de suite par Ricciardo.

A son tour, Albon coupe la ligne et se positionne 5ème, devant Norris. Puis Stroll sépare les deux Red Bull. Les Ferrari sont maintenant attendues, pour leur premier tour rapide. Cela donne la 4e performance pour le Monégasque, tandis que l’Allemand échoue au 11ème rang. Pour le moment, les recalés sont donc Vettel, Sainz, Hülkenberg, Grosjean et Russell. Il reste 4,30s dans cette Q2. Et George se relance dans la jungle immédiatement. Et c’est le douzième chrono ! A un dixième de Sebastian. Qui, justement, reprend la piste à son tour.

La séance (Q2) est presque terminé alors l’ensemble des pilotes prennent la piste. Norris améliore, P7. P2 pour HULK !! Gasly 4e. Ocon échoue en 11ème place. Grosjean 12ème mais battu par Sainz. Stroll nouveau 7ème. Et Vettel sort. Il améliore mais prend seulement la 12e place, en tendres qui plus est. Les éliminés sont donc, dans l’ordre, Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean et Russell.

Formule 1, Silverstone, la Q3

Dernière ligne droite de ces qualifications, à Silverstone. Norris, comme souvent, roule en ouvreur. Il prend donc la tête d’emblée, avant de s’incliner face Hamilton et Gasly, qui est deuxième. Avant de se laisser passer par Ricciardo. Bottas échoue, P2 pour le Finlandais. Hulk 4ème, devant Verstappen. Albon 6ème, suivi de Leclerc, Stroll, Gasly et Norris. Néanmoins, Ricciardo, Verstappen et Albon sont en médiums. En tête, la Mercedes no44 dispose d’un dixième d’avance sur la no77. La Renault confirme ses progrès au 3ème rang, à une seconde, mais sur une gomme différente.

A 3,30 s de la fin, les Mercedes repartent, étonnamment en médiums. De même pour la Renault no3. Tandis que Max chausse des tendres. Le no44 sera le premier à tenter sa chance. Et son coéquipier le suit. Et Valtteri est plus véloce ! Lewis améliore mais le Finlandais fait mieux, c’est la pole ! Grande performance, aussi, de Nico Hülkenberg, qui prend la 3ème place sous le drapeau à damier. Devant Verstappen…Grand perdant de ce deuxième tour, Ricciardo signe tout de même le 5ème temps.