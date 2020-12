Formule 1 – la qualif : Russell loupe la pole d’un cheveu, Leclerc 4ème

Qualifications, Sakhir – Superbe performance de George Russell, qui est passé tout près de battre Valtteri Bottas, pour son premier GP avec Mercedes en Formule 1. Mais le Finlandais signe la pole, d’un souffle, devant son jeune coéquipier. Verstappen et Leclerc constituent dans cet ordre la deuxième ligne.

Formule 1 à Bahreïn 2 : la Q1

Alors que George Russell avait dominé la première journée du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1 2020, c’est Max Verstappen qui a remis les pendules à l’heure lors des libres 3 avec, dans son sillage, Valtteri Bottas. De quoi brouiller quelque peu les cartes, à quelques secondes du coup d’envoi de la séance qualificative. Mais dans moins d’une heure, nous serons fixés sur ce point. La nuit est tombée depuis plusieurs heures à Sakhir et il est temps de lâcher les fauves sur le circuit, avec la Q1.

La séance est lancée depuis près de trois minutes et personne ne s’est encore risqué en piste. On risque d’assister à des embouteillages, potentiellement dangereux, sur ce circuit très court. Les Haas sont les premières à prendre la piste, avec Fittipaldi devant Magnussen. Logiquement, Kevin fait mieux que Pietro. Latifi prend la seconde place tandis qu’Aitken le bat ! Beaux débuts pour un pilote qui n’aurait peut-être jamais roulé en Formule 1, sans le test positif dont a été victime Lewis Hamilton…

Raikkonen et Sainz sont en piste. Carlos prend les commandes, un dixième devant la Haas. Et Kimi échoue au troisième rang, derrière Magnussen. Gasly est dans un tour, mais en médiums. Au même titre que les Mercedes et Kvyat. Meilleur chrono pour Pierre. Mais Leclerc fait beaucoup mieux en médiums. Vettel prend la deuxième place derrière son coéquipier. Alors que Daniil signe le temps de référence ! Mais Bottas fait un peu mieux.

Nouveau leader avec Perez, en tendres. Ocon seulement neuvième. Sainz, 10ème, est en gommes dures. Alex Albon est dans un tour rapide, Verstappen également. Alex P3. Max P1. Magnussen passe douzième ! Il est dans le même dixième que les Ferrari, c’est un bon tour. A ce stade de la Q1, les éliminés sont Raikkonen, Giovinazzi, Aitken, Latifi et Fittipaldi. Mais ce dernier améliore et passe 18ème. Latifi progresse au 14ème rang. Aitken fait mieux.

Amélioration de Iceman, c’est la 13ème place. 15 voitures se situent dans la même seconde, de Verstappen à Magnussen. Pierre Gasly prend la piste, en pneus tendres cette-fois. KMag 9ème ! Russell P3. Leclerc 6ème. Kvyat 7ème. Giovinazzi maintenant P11 et Ocon P8. Norris revient au 4ème rang. Magnussen loupe la Q2 pour 0,085s. Sont donc non-qualifiés, Magnussen, Latifi, Aitken, Raikkonen et Latifi. 16ème, Albon a eu chaud.

GP de Formule 1 de Sakhir : la Q2

Avec désormais 15 pilotes, la séance qualificative reprend ses droits pour la Q2. Chez Ferrari, Leclerc est en gommes médiums. Sainz est le premier à signe un temps de référence, de suite battu par Leclerc puis Gasly. Vettel est troisième. Les Mercedes sont sur la ligne, Bottas devant Russell pour 0,016s. Verstappen complète le trio mais à près de deux dixièmes. Suivent Kvyat, Gasly, Leclerc, Vettel, Sainz, Norris et Giovinazzi. Albon est cloué dans son stand, semble-t-il.

First laps are in! The gap at the top is just 0.016s 👀 BOT 53.803

RUS 53.819#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/8De9AVaQAt — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Les Renault sont dans un tour et en décalage par rapport aux autres monoplaces. P5 pour Esteban, puis Daniel lui chipe cette place. Nous attendons également les Racing Point. C’est le meilleur temps pour Sergio tandis que Lance signe le 4ème chrono. Albon est de sortie. Sixième chrono sur la digne, dans le sillage de son coéquipier. Pour l’heure, les Ferrari et les Mclaren ne sont plus qualifiées. Au même titre que l’Alfa Romeo rescapée.

Mais Carlos coupe la ligne à nouveau et il remonte au 3ème rang. Leclerc et Vettel sont à l’attaque, en médiums toujours. Sauf que le chrono de Sebastian n’est pas concluant alors il s’engouffre dans la pit-lane, pour chausser des tendres. Pour sa part, Leclerc conserve sa stratégie, il occupe la 6ème place à 4 minutes du terme de cette Q2. Désormais, ce sont Ocon, Gasly, Vettel, Norris et Giovinazzi qui sont dans la zone rouge.

Et à moins de 2,30s, les monoplaces reprennent la piste pour un ultime tour rapide. Pas d’amélioration pour Lance. En revanche, Gasly prend la 6ème place, Ocon la 8ème. Verstappen en tête. Vettel restera P13. Albon P12. Ocon sort de la Q3. Le voilà 11ème. Les non-qualifiés sont donc Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi et Norris.

Formule 1, Bahreïn : une Q3 plus ouverte que prévu ?

Nos y sommes presque. C’est le moment de libérer les dix dernières F1 encore qualifiées, avec la Q1. Et c’est parti pour les Mercedes. Un mauvais premier secteur pour Bottas. C’est Leclerc qui est le plus véloce sur cette première marque. Bottas meilleur temps, Russell deuxième à deux dixièmes. Gasly P3. Verstappen aux commandes ! Pole provisoire de la Red Bull, devant la Ferrari ! 5ème chrono pour Ricciardo, devant Pierre, qui est en médiums. Mais Sainz le surclasse et récupère sa place.

Restent à passer, les Racing Point et Daniil Kvyat. Perez est en plein effort. Stroll aussi. Cela donne, sur la ligne, le 4ème temps pour Sergio et le 8ème pour Lance. Les flèches d’argent sont en grande difficulté. Alors que Charles est sorti de sa monoplace, à 6 minutes de la fin de séance. Etonnant. Bottas est en piste. Russell aussi. Les allemandes vont améliorer. Pole provisoire pour le Finlandais et deuxième chrono pour son coéquipier ! A un peu plus d’un dixième.

Restent 4 minutes au compteur. Et Kvyat n’a toujours pas pris la piste. Certains pilotes sont à cours de pneus tendres. Et dans quelques minutes, George Russell pourra se féliciter d’avoir réalisé sa meilleure qualification en Formule 1…

C’est reparti, pour une ultime tentative. Bottas est devant Russel et Verstappen se rapproche des deux hommes, peut-être pour s’offrir un peu d’aspiration. Valtteri se lance. Il est en retard sur le 1er secteur. Russell aussi. Tout comme Verstappen. Dans le second, le no77 est toujours en retard alors que son coéquipier progresse légèrement. Mais l’Anglais échoue au second rang, à +0,026s !! Quelle performance. Verstappen 3ème devant Leclerc, Perez, Kvyat, Ricciardo, Sainz, Gasly et Stroll.

Voici le classement de ces qualifications