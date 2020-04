Formule 1 : la reprise qualifiée « d’impitoyable » par l’ex-patron de Pirelli

Comme souvent, l’on s’aperçoit que les cadres des firmes engagées en Formule 1 se lâchent nettement plus lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions…C’est justement le cas de Paul Hembery, ex-patron de Pirelli Motorsport. Ce dernier a réagi à l’annonce de Liberty Media, tablant sur un lancement de la saison 2020, en Europe, au mois de juillet prochain. Et l’intéressé n’a clairement pas mâché ses mots…

Formule 1 : Paul Hembery préconise l’annulation totale

« Comment pouvez-vous faire une telle annonce avec autant d’inconnus?. L’Europe est verrouillée. Penser aux courses en juillet est impitoyable avec tant d’inconnues. C’est une question d’argent et de survie, comme dans toutes les autres divisions. La Formule 1 n’y échappe pas« a-t-il déclaré dans les colonnes de The Sun. Hembery pense également que la saison devrait être purement et simplement annulée.

L’ex de Pirelli dit-il tout haut ce que nombre d’autres penseraient tout bas ? Difficile à dire. Une chose est sûre, du côté des Directions des écuries et même, de la plupart des organisations de Grand-Prix, la reprise est souhaitée. Question de survie (financière), de l’avis général. Après, difficile de dire si cette réalité -probable- est raisonnable ou non…