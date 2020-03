Formule 1 : la trêve estivale officiellement avancée à mars

C’est une décision logique, que viennent de prendre les pouvoirs sportifs de la Formule 1. En effet, sachant que la situation de confinement gagne progressivement toute l’Europe dans le contexte de propagation du virus, le championnat ne reprendra pas dans les semaines à venir. Aussi, la FIA vient d’annoncer que la trêve estivale venait d’être avancée mais aussi, prolongée.

Formule 1 : une trêve estivale bien printanière !

Ce ne sont pas 14 mais bien 21 jours durant lesquelles les écuries de Formule 1 vont être contraintes de fermer entièrement leurs locaux et usines. Selon le principe de la trêve estivale, qui n’aura pas lieu cette année, en principe. Ainsi, aucun travail ne pourra être réalisé durant cette période, qui s’étalera donc sur les mois de mars et d’avril.

« À la lumière de l’impact mondial du COVID-19 qui affecte actuellement l’organisation du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, le Conseil Mondial du Sport Automobile a approuvé un changement au Règlement Sportif 2020 de la F1, déplaçant la période de fermeture estivale de juillet et août à mars et avril et l’allongeant de 14 à 21 jours. Tous les concurrents devront ainsi observer une période de fermeture de 21 journées consécutives au cours des mois de mars et/ou d’avril. »