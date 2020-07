Formule 1 : l’avenir de Grosjean lié à celui de Perez ?

Dans les semaines et/ou mois à venir, le grand échiquier de la Formule 1 pourrait encore évoluer. Cela en raison de la disponibilité de Sebastian Vettel mais aussi, de l’arrivée d’Aston Martin dans la catégorie reine du sport automobile. Et si le jeu de chaises musicales prévu se met en place, alors il y aura des victimes. Parmi elles, Romain Grosjean, dont la carrière ne semble tenir plus qu’à un fil.

Vettel chez Aston, Perez avec Ferrari ?

Si Sebastian Vettel signe bien pour Aston Martin (actuelle Racing Point), comme prévu, alors Sergio Perez pourra partir enrichir une autre équipe à l’aide des dollars de Telmex. Telmex ? Tiens, ce sponsor mexicain a déjà été vu dans d’autres équipes. En particulier chez Sauber (Alfa Roméo) mais aussi, chez Haas. Chacun se rappelle d’ailleurs de la saison d’Esteban Guttiérez, effectuée au sein de l’équipe américaine.

Et bien sachez que Telmex vient justement de s’associer à la Ferrari Driver Academy. Sachant que cette dernière reste liée aux équipes Junior ou partenaires que sont Haas et Alfa Roméo. Alors, d’ici à imaginer Perez lié, à nouveau, à la Scuderia par ce biais-là, il n’y a qu’un pas à effectuer. Et bien qu’un accord avec Alfa Roméo soit plus logique, ce dernier ne pourra se faire qu’à condition que Kimi Raikkonen s’en aille. A moins que Giovinazzi ne soit viré…

La seconde alternative serait donc de remplacer l’un des pilotes Haas, écurie ayant sans doute besoin d’argent, le patron n’ayant pas vocation à continuer son investissement astronomique dans l’équipe en question. Sergio étant à la fois rapide, fiable, expérimenté et fortuné, ce dernier serait accueilli à bras ouverts. Ce que Steiner n’a d’ailleurs pas démenti…

Grosjean souffre-t-il de la comparaison face à Magnussen ?

Alors, reste à savoir quelle serait la victime de cette arrivée. Et pour le moment, Romain semble d’avantage en danger que Kevin. D’une part parce que Magnussen a toujours été le petit préféré du Team Principal de Haas. Mais pas uniquement. En effet, si l’on se penche sur les résultats récents, le Danois parait plus à même d’obtenir -plus régulièrement- de bons résultats et surtout, d’adopter une attitude constructive, sans s’étaler dans les médias. Qui plus est, sa performance en Hongrie n’est pas passée inaperçue.

A côté de cela, Grosjean est souvent repris en raison de ses déclarations médiatiques. Et puis, l’image du tricolore s’est grandement écornée ces dernières années, pour différentes raisons. D’ailleurs, pas dit que l’intéressé lui-même n’ait envie de continuer dans ces conditions. Alors, oui, Si Sergio Perez -ou quelqu’un d’autre…- venait à poser ses valises chez Haas, il y a fort à parier que Romain Grosjean serait la victime directe de ce transfert. A moins que la formation U.S ne mette fin à son engagement en Formule 1. Ce qui réglerait le problème…