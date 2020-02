Formule 1 : le Coronavirus menace désormais le Grand-Prix de Chine

Cela devait arriver…Après l’annulation pure et simple de l’ ePrix de Sanya (Chine), c’est au tour de la Formule 1 de remettre en question l’organisation de son épreuve se déroulant en Chine. La cause, évidemment, le Coronavirus, qui effraye les populations. En dépit d’un impact -pour l’heure- minime, compte-tenu de la densité de la population dans ce pays.

Coronavirus : la F1 en Chine en attente d’une décision

Pour sa part, Christian Horner se veut confiant et estime que les pouvoirs sportifs prendront la bonne décision pour le bien de l’ensemble du paddock, comme il vient de le déclarer via les colonnes d’ Autosport : « Pour le moment, nous n’avons pu envoyer personne parce que personne ne peut y aller« .

« Il faut s’en remettre à la FIA et à Liberty Media. Ils sont responsables de la santé et du bien-être non seulement des pilotes de F1, mais de tout le personnel et de tous les membres itinérants des médias. Et je suis sûr qu’ils feront preuve de la diligence requise avant de s’engager à retarder, reporter ou annuler la course. Nous devons donc faire confiance à leur jugement et à leurs connaissances. Mais bien sûr, nous gardons un œil très attentif sur la situation qui sera à l’ordre du jour de la réunion stratégique de mercredi où nous aurons la prochaine mise à jour »

C’est donc dans quelques heures (mercredi 5 février 2020) que le sujet sera à nouveau abordé, en fonction de l’évolution de la situation en Asie. Reste à définit si, en cas d’annulation, le Grand-Prix pourra être reprogrammé plus tard dans l’année. Sachant que la calendrier de la Formule 1 se montre déjà très dense…