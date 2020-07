F1 : le DAS de Mercedes est légal, les commissaires ont tranché !

Voilà qui est désormais clair ! Alors que l’écurie Red Bull Racing avait porté réclamation contre le sytème DAS utilisé par Mercedes en Formule 1, le verdict n’a pas traîné. Cette nuit, les commissaires oeuvrant sur le circuit du Red Bull Ring ont rendu leur décision. Et ces derniers ont confirmé le jugement des pouvoirs sportifs.

Mercedes pourra donc bel et bien utiliser son révolutionnaire système DAS, lors du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1, ce week-end. Car selon les commissaires, le système en question n’enfreint pas le règlement. En effet, selon eux, il fait tout bonnement partie intégrante de la direction de la monoplace allemande.

Les commissaires considèrent que le DAS est une pièce légitime du système de direction et donc qu’il est conforme aux règles correspondantes concernant l’influence sur la suspension ou l’aérodynamique. Selon les commissaires, le système DAS fait physiquement et fonctionnellement partie du système de direction. Ainsi, il bénéficie des exceptions implicites à certaines règles sur la suspension applicables à la direction.

Mercedes’ DAS system ruled legal after Stewards declare it « to be a legitimate part of the steering system »#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/oVgbxFQOTV

— Formula 1 (@F1) July 3, 2020