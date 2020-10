Formule 1 : le départ de Wolff de Mercedes pourrait signer sa déchéance

C’est Nico Rosberg, à qui l’on doit cette récente pensée. Effectivement, l’ex-pilote Mercedes en Formule 1 et champion du monde en 2016 s’est récemment exprimé au sujet de Toto Wolff. Ainsi, via nos confrères de Sky Sports, l’Allemand a évoqué un hypothétique départ de Toto Wolff. Chose qui serait, selon lui, risquée et susceptible de faire tomber la belle pyramide.

Formule 1 : Rosberg (aussi), voit Wolff indispensable

Chez Mercedes, les victoires qui s’enchaînent sous le contrôle de Toto Wolff font un peu penser à une autre ère, celle de Jean Todt avec Ferrari, et Michael Schumacher. D’ailleurs, Lewis Hamilton est justement en train d’égaler/battre tous les records fixés à l’époque. Mais selon Nico Rosberg, l’équipe allemande pourrait ne pas se relever du départ de son alchimiste. Un peu comme ce qui s’était produit suite au retrait de Todt de Ferrari ?

« Je pense que ça compte, car Lewis est vraiment convaincu que Toto est une partie intégrante du succès de cette équipe, ce qui est vrai parce que c’est absolument le cas. Et il n’est pas garanti, si Toto part et qu’un nouveau leader arrive, que la stabilité demeure. Par ailleurs, si Toto s’en va, il pourrait potentiellement y avoir une spirale négative, et beaucoup des gens qui sont aux postes à responsabilités pourraient se dire : ‘OK, c’est la fin d’une ère, Toto s’en va, j’aimais travailler avec lui, il est temps de passer à quelque chose d’autre’. Et ça pourrait vraiment prendre une mauvaise tournure pour l’écurie ».

Evidemment, nombreux sont les fans espérant précisément cette chute de Mercedes. Non pas, forcément, pour apprécier le spectacle de façon malsaine. Mais plutôt en vue que la Formule 1 retrouve un peu de sa superbe, avec des luttes pour le titre entre plusieurs écuries. La concurrence ne parvenant décidément pas à revenir sur les flèches d’argent à la régulière…

