Formule 1 : le GP de Grande Bretagne à huis clos, s’il a lieu

Si pour l’heure, aucune annonce officielle n’a encore été faite quand au lancement de la saison de Formule 1 édition 2020, l’on sent bien que les choses bougent, en coulisses. Ainsi, après le dessin -de plus en plus plausible- d’un début en Autriche (avec 2 manches successives début juillet), une autre manche semble prendre une bonne direction.

Formule 1 : Silverstone prêt à tout pour accueillir son G.P

Il s’agit de Silverstone, théâtre du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1. En effet, les organisateurs viennent d’annoncer que cette épreuve aurait lieu à huis clos, donc sans spectateurs, comme la manche autrichienne. De plus, la piste de deux courses au sein d’un seul et unique week-end semble être en bonne voie. Reste maintenant à attendre la validation officielle par les pouvoirs sportifs.

Concernant le Grand-Prix de France, nous pouvons imaginer que l’intervention de nos dirigeants, attendue demain soir, permettra de trancher enfin. Car, pour mémoire, c’est le tracé du Castellet qui est toujours en pole position, sur le calendrier retouché de la F1 2020. En cas d’annulation ou de report, nous nos dirigerions donc, très certainement, vers un coup d’envoi en Autriche. Nous devrions être fixés très prochainement…

source