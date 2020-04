Formule 1 : le GP de Malaisie l’exclut pas un retour si « une occasion » se présente

Depuis la dernière édition qui a eu lieu en 2017, le Grand-Prix de Malaisie n’est plus inscrit au calendrier de la Formule 1. En effet, seule la catégorie MotoGP exploite encore le tracé de Sepang, tant durant ses tests hivernaux qu’à l’occasion du Grand-Prix. Et si le fait de réintégrer le calendrier de la F1 n’est pas une priorité pour les promoteurs, ces derniers se tiennent prêts malgré tout à saisir une occasion éventuelle.

La Formule 1 en Malaisie, oui mais…

Azhan Shafriman Hanif fait-il allusion à la crise actuelle du coronavirus et au besoin de dates pour organiser des Grand-Prix de Formule 1 cette année ? Difficile de savoir. Néanmoins, l’intéressé n’est pas prêt à rempiler avec la catégorie reine du sport automobile si les conditions économiques ne sont pas réunies. Car là était bien le problème, avec ce Grand-Prix, la rentabilité.

« Pour le moment, ce n’est pas ma priorité« , a expliqué à Bernama le responsable du circuit, Azhan Shafriman Hanif. « Mais lorsque l’occasion se présentera et si l’offre est bonne, je soutiendrais fortement cette idée. Mais l’argent doit en valoir la peine pour le gouvernement et les fans »

Des propos qui paraissent peu compatibles avec l’organisation à huis clos d’un G.P. A moins que le promoteur n’imagine une éventuelle compensation financière pour « dépanner » la Formule 1 dès cette année ? C’est possible, sachant qu’avec la crise actuelle, plusieurs pays ont d’ores et déjà jeté l’éponge et d’autres devraient suivre. Alors les pouvoirs sportifs devront peut-être trouver des alternatives, sur des circuits non-inscrits au calendrier mais compatibles avec les normes de la F1.