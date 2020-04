Formule 1 : le Grand-Prix de Chine (virtuel) en direct ce dimanche. Les horaires

Le championnat du monde de Formule 1 virtuel reprend du service, ce week-end. En effet, dimanche prochain soit le 19 avril 2020, les spectateurs pourrons assister au Grand-Prix de Chine. Et à l’occasion de cette troisième manche, six pilotes engagés dans le championnat réel seront de la partie. Voici donc la liste des participants ainsi que les horaires et canaux de diffusion.

Formule 1, GP de Chine : les mêmes joueurs jouent…encore !

Vainqueur de la dernière manche en date, Charles Leclerc va reprendre du service ce week-end. Effectivement, le pilote officiel Ferrari sera à nouveau devant son écran, dans son baquet. En plus du Monégasque, nous retrouverons les habitués que sont désormais Lando Norris, George Russell et Nicholas Lattifi. Par ailleurs, Alex Albon et Antonio Giovinazzi représenteront à nouveau, respectivement, Red Bull et Alfa Roméo.

Côté V.I.P, le gardien de but du Real de Madrid, Thibaut Courtois, sera également en piste. Par ailleurs, Julian Tan, responsable de l’eSport en Formule 1, déclare : « D’un point de vue eSport, le dernier Virtual Grand Prix était l’un de nos événements les plus réussis, donc c’est super de revenir et de pouvoir continuer de construire quelque chose qui est très populaire. C’est très important pour nous de donner à nos fans quelque chose en cette période incertaine, et voir une telle liste de pilotes qui reviennent est fantastique. Nous espérons que l’action en piste sera aussi spectaculaire que la dernière fois. »

Pour suivre l’événement, rendez-vous dimanche 19 avril 2020, à 19H00, avec les qualifications et le départ en direct. Niveau diffusion, le Grand-Prix virtuel est diffusé sur le site officiel de la F1 et sur les comptes Youtube, Twitch et Facebook officiels.