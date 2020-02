Formule 1 : le losange dévoile la Renault R.S.20 en images (LIVE)

Aucun horaire précis n’avait été divulgué en amont, si bien que nous ne savions pas à quelle heure seraient dévoilées les nouvelles couleurs de la Renault 2020 de Formule 1. C’est donc à 15H05 que le losange a finalement révélé la livrée inédite de sa monoplace, la R.S.20. Et comme annoncé précédemment, la tricolore rend hommage aux monoplaces -gagnantes- des années 80.

Formule 1 : renouer avec le podium, une nécessité pour Renault

En souhaitant que cela portera chance à l’équipe, cette année et notamment à Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Car, pour rappel, l’écurie française court toujours après son premier podium depuis son retour en F1 il y a quelques années. Il est donc grand temps, pour le constructeur en question, de se rappeler à notre bon souvenir, en grimpant sur « la boite ».

Place aux premières images diffusées à l’instant sur les réseaux sociaux, en attendant des clichés plus « propres ». Puis, découvrez les commentaires/réactions des deux pilotes titulaires ainsi que des cadres de la formation basée à Enstone.

Président de Renault Sport Racing, Jérôme Stoll a déclaré que 2020 serait une année cruciale dans le parcours de Renault au sein de la discipline : « Cette année, Renault poursuit sa longue et fière histoire en Formule 1 en entrant dans une nouvelle décennie, notre sixième dans ce sport. 2020 est une année importante à bien des égards. Nous voulons reprendre la dynamique positive des trois premières années ayant suivi notre retour et nous préparer au mieux pour la saison prochaine qui est pour toutes les écuries le début d’un nouveau cycle. Après avoir achevé notre phase de reconstruction, nous sommes plus déterminés que jamais à être prêts dès le départ à exploiter le meilleur du règlement technique de 2021. J’ai toute confiance dans les équipes d’Enstone et Viry pour que cette nouvelle saison soit une année de reconquête de la quatrième place au Championnat Constructeurs, mais surtout pour faire de ce nouveau chapitre règlementaire qui se prépare dès cette année un terrain de succès pour l’écurie et la marque Renault. »

Cyril Abiteboul, Team Principal, a souligné les ambitions de l’équipe pour l’année à venir : « Reconquérir la quatrième place au Championnat Constructeurs reste l’objectif sportif pour une saison qui sera plus disputée que jamais. »

« Pour la saison qui commence, nous devons respecter les trois priorités arrêtées à l’intersaison : être fiables dès le coup d’envoi, assurer un niveau élevé de développement très tôt dans la saison, et avoir un bon taux de conversion en piste. Nous devons aussi reprendre confiance et renforcer l’esprit d’équipe pour tirer le meilleur de tous, et maximiser nos chances sur chaque week-end de course lors d’une saison qui sera historiquement longue et éprouvante. »

« 2020 est aussi une année pivot qui marque la fin d’un cycle et la préparation d’un nouveau. Cette année doit nous permettre d’aborder dans les meilleures conditions possibles la révolution règlementaire de 2021. Les évolutions d’organisation réalisées au cours du second semestre 2019 sont au service de cet objectif. »

Daniel Ricciardo entre dans sa deuxième saison en noir et jaune et a levé le voile sur sa motivation à réussir en piste cette année : « J’ai hâte me fondre encore mieux dans l’équipe grâce à l’année complète effectuée ensemble. En ce sens, les choses seront plus simples. J’ai beaucoup appris sur moi et sur l’écurie. De mon côté, l’une des leçons les plus importantes a été de réaliser qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir les gens les plus intelligents du paddock. Il faut que chaque individu au sein de l’équipe donne le meilleur de lui-même. L’essentiel est d’essayer de trouver le moyen de travailler du mieux possible avec les personnes que je fréquente le plus, les aider à être la meilleure version d’eux-mêmes, et savoir comment je peux être le plus performant chaque jour. Jusqu’ici, j’apprécie l’expérience et je construis quelque chose avec Renault. »

Esteban Ocon a pour sa part hâte de retrouver un volant en course en faisant son retour dans l’équipe lui ayant offert ses premiers tours de roues en F1 dans son adolescence : « C’est très excitant et il me tarde d’essayer la nouvelle voiture à Barcelone. Nous avons eu beaucoup de temps pour nous préparer et je me sens prêt à relever le défi. Après un an d’attente, je suis vraiment impatient de revenir en compétition. C’est l’endroit où je veux être. Il y a beaucoup de nouveaux éléments sur la monoplace cette année et tout le monde a travaillé d’arrache-pied pour trouver davantage de performance. Tout est une question de détails en F1 et j’en ai remarqué beaucoup sur la Renault R.S.20. C’est excitant de voir le design, mais nous voulons tout de suite être à son volant pour ressentir ce qu’elle a à offrir. »

Guanyu Zhou assume un nouveau rôle cette année en étant promu pilote d’essais. Le meilleur rookie de la saison 2019 en Formule 2 aura davantage de responsabilités en contribuant au développement de la monoplace alignée en 2020 : « J’ai hâte d’être pilote d’essais Renault F1 Team. C’est une nouvelle étape après avoir été au poste de développement l’an passé. Cette année, je me vois offrir une opportunité encore plus grande. Il me faudra travailler toujours plus dur et obtenir un maximum d’informations tout en progressant dans les domaines sur lesquels l’écurie doit travailler afin de l’accompagner dans ses objectifs futurs. »