Formule 1: Le Panama veut son Grand Prix

La Formule 1 pourrait se rendre au Panama dans un avenir très proche. Une étude de faisabilité a en tout cas été menée, dans l’hypothèse d’un Grand Prix.

La Formule 1 pourrait organiser un Grand Prix au Panama. C’est ce qu’a révélé un journal panaméen, Mi Diario. Selon le quotidien, une étude de faisabilité d’un Grand Prix a été menée. Ce dans la capitale elle-même, Panama City.

Tout a en effet commencé en octobre 2019, avec le cabinet d’architectes Marrol Arquitecturos. Cette entité a lancé une étude sur la réalisation d’un circuit dans les rues de la capitale. Principale attraction de ce dernier? Une longue ligne droite passant le long de la côte pacifique. Le tout dans un circuit style Bakou ou Monaco, avec des portions de piste très étroites et serrées.

L’idée est donc lancée et pourrait même se concrétiser sous peu. Mi Diario annonce en effet une réalisation pour 2022, avec une potentielle course en mars. Panama City offrant déjà l’avantage d’être une ville développée, à même d’accueillir les équipes, stands et le paddock.

La Formule 1 veut passer à 25 courses par an

Ce projet s’inscrit en tout cas dans le mouvement initié par la Formule 1 d’organiser de plus en plus d’épreuves chaque année. Si leur nombre était auparavant limité (sans obligation) à 21, il y aura en effet 22 courses l’an prochain.

Et dès 2021, le règlement accordera même jusqu’à 25 Grands Prix la même saison. D’autres projets pourraient donc voir le jour. L’on sait que la ville de Miami se dit très intéressée par l’idée d’accueillir la Formule 1. D’autres pistes traînent du côté de Londres, ou Marrakech, ces deux villes ayant accueilli la Formule E, en plus du WTCR pour la 3e plus grande ville marocaine.

En attendant, 2020 verra le retour du Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, alors que la Formule 1 ne compte toujours aucune course en Amérique Centrale. La piste de Panama est donc à explorer.