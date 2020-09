Formule 1 : le PDG de Ferrari, lui, ne nie pas la crise…avec d’autres mots !

Quelques jours après l’intervention de Mattia Binotto, qui refusait toujours d’employer le terme « crise » concernant la situation de Ferrari, c’est le grand patron qui a pris la parole. Et visiblement, Louis Camilleri est d’avantage conscient de ce qu’il se passe au sein de la Scuderia, en Formule 1. Juste que l’intéressé a -sans doute volontairement- utilisé d’autres mots pour qualifier cette traversée du désert.

Ferrari : le PDG ne cherche pas d’excuses

C’est avec beaucoup de respect envers les concurrents de Ferrari que le PDG de la marque italienne a récemment pris la parole. Car l’intéressé n’a pas omis de saluer le travail de Mercedes, tout en reconnaissant que sa propre équipe était actuellement « dans le pétrin« . L’homme fort du Cheval Cabré a même partagé ses pensés et souhaits, à l’égard du nouveau règlement. Mais n’en faudra-t-il pas un peu plus que cela, pour que Ferrari finisse par revenir au sommet ?

« Écoutez, nous sommes actuellement dans le pétrin, et nous le savons. C‘est une convergence de facteurs, mais tout ce que je dirai sera vu comme une excuse. Et nous ne cherchons pas d’excuses. Ce qui est important, c’est de se concentrer sur les problèmes que nous avons et de travailler avec détermination pour revenir à une place que nous estimons être légitime. Je veux dire que, en étant réaliste, ce sera difficile. En Formule 1, on se bat toujours contre le temps, que ce soit en piste ou pour le développement et il n’y a pas de solution miracle. Nous prendrons donc le temps. J’espère qu’avec un peu plus de souplesse dans la réglementation l’année prochaine, nous pourrons au moins progresser par rapport à la situation actuelle. Mercedes… Chapeau à eux, ils ont fait un travail incroyable et nous verrons si la nouvelle réglementation remet les choses à plat en 2022. C’est ce que nous espérons »

Une sorte de constat d’impuissance qui fait de la peine, pour une équipe du calibre de Ferrari…