Formule 1 : le poleman convoqué pour non-respect du drapeau jaune !

Nous vous l’avions dit juste après les qualifications, voilà que les commissaires commencent leurs investigations. Et Lance Stroll, fraîchement récompensé de la pole position au Grand-Prix de Turquie de Formule 1, pourrait être sanctionné. En effet, le Canadien n’aurait pas respecté les drapeaux jaunes, en fin de Q3, durant la séance qualificative. Il vient d’être convoqué par la Direction de course. Mais l’on imagine que d’autres seront également entendus, beaucoup d’améliorations ayant été observées à cette occasion.

La question étant de savoir si Max Verstappen dauphin de Stroll sur la grille provisoire, sera également convoqué. Dans le cas contraire, c’est le pilote Red Bull Honda qui hériterait de la pole position, sur tapis vert. Quoiqu’il en soit, il faudra sans doute patienter plusieurs heures avant que les délibérations s’achèvent, après avoir entendu tous les pilotes concernés. Sachant qu’ils pourraient être une petite dizaine à être concernés.

🚨 BREAKING – Stroll summoned to the stewards for not respecting yellow flag warnings in qualifying#F1 #TurkishGP

— Autosport (@autosport) November 14, 2020