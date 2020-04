Formule 1 : le Portugal, solution de repli idéale ?

Les responsables de la MotoGP avait déjà cité le Portugal en tant que nation susceptible d’accueillir des Grand-Prix, en remplacement des courses annulées cette saison. Et bien désormais, ce pays pourrait aussi donner un coup de main aux responsables de la Formule 1. En effet, le circuit d’Algarve vient d’obtenir sa certification, lui permettant d’accueillir des Grand-Prix de F1.

Plusieurs G.P de Formule 1 à Portimao ?

Par les temps qui courent, l’émergence d’un nouveau circuit, en Europe, ne peut que susciter l’intérêt de Liberty Media. Et en particulier lorsqu’il s’agit du Portugal, pays moins touché que d’autres par le COVID-19, en raison de mesures de confinement mises en application très tôt, en amont du pic. Ainsi, en plus de l’Angleterre avec Silverstone ou encore, de l’Autriche avec le Red Bull Ring (qui va sortir du confinement sous peu), le Portugal (circuit de Portimao, Algarve) pourrait aider les décideurs à constituer un calendrier de remplacement.

« Nous le réclamons depuis l’an passé, et une inspection menée par Charlie Whiting et Eduardo Freitas. Les changements demandés par la Fédération Internationale de l’Automobile ont été effectués et nous avons dorénavant reçu le plus haut grade d’homologation. » Agência Lusa, administrateur de Parkalgar

Et comme pour les circuits cités plus haut, plusieurs courses pourraient être organisées un même week-end ou plusieurs week-ends d’affilée. Pour l’heure, les responsables de Liberty Media n’ont pas encore réagi ni même fait allusion à ces possibles solutions de remplacement.