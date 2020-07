Formule 1 : Le Portugal veut ses spectateurs

Le Grand Prix du Portugal de Formule 1 aura lieu à Portimão du 23 au 25 octobre 2020. Pour l’occasion, Rita Marques, secrétaire d’Etat au Tourisme, assure qu’il y aura des spectateurs.

Pour la première fois depuis 1996, le Portugal va accueillir la catégorie reine du sport automobile. Et les autorités liées à cet événement veulent marquer le coup. Elles assurent que des spectateurs seront autorisés sur le circuit. Rita Marques, secrétaire d’Etat au Tourisme, n’a pas laissé de place au doute, sur la chaîne de télévision TVI :

Cette tendance confirme la vague de retour à la normale entamée par les pays pour les événements sportifs. De plus en plus d’épreuves parlent en effet d’accueillir de nouveau du public. Le Grand Prix de Russie, qui se tiendra du 25 au 27 septembre veut notamment accueillir les fans.

À voir maintenant si la situation précaire de sortie du COVID-19 ne se dégradera pas trop. En attendant, le Portugal ne se privera pas d’accueillir son premier Grand Prix sur quatre roues en 24 ans. Rappelons que la dernière fois, Jacques Villeneuve s’était imposé, sur le circuit d’Estoril, au volant d’une Williams-Renault.

Ce Grand Prix fait partie des trois nouvelles dates de la saison 2020 annoncées récemment. Hormis Portimão, la Formule 1 courra en effet au Nürburgring et à Imola. De quoi porter le nombre d’épreuves en 2020 à 13, pour le moment.

We're heading to Portimao for the very first time in October 🚦

But the GP2 Series got there first – and highlights of the 2009 race will give you a feel for what's to come!#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/gZSoIWCRjK

— Formula 1 (@F1) July 25, 2020