Formule 1 : le règlement de 2021 est repoussé !

Il s’agissait d’une demande des écuries de Formule 1 dans leur ensemble et les pouvoirs sportifs y ont donné une suite favorable ! Ce qui signifie que la saison prochaine sera également une année de transition pour la catégorie reine. D’ailleurs, les châssis (et sans doute d’autres pièces, qui restent à déterminer) exploités en 2020 devront être conservés en 2021, année qui sera synonyme de préparation du nouveau règlement, donc. Bien sûr, cette décision a été prise en raison des conséquences entraînées par la propagation du COVID-19.

La Formule 1 a du pain sur la planche, à tous les niveaux

« En raison de la volatilité de la situation financière actuelle, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel éventuel d’autres pièces qui sera discuté en temps utile. L’introduction et la mise en œuvre du Règlement Financier se dérouleront comme prévu en 2021, et les discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant d’autres moyens de réaliser des économies importantes », pouvons-nous lire sur le site officiel de la F1

Après cette décision prise à l’unanimité avec les écuries, d’autres sujets sont actuellement en discussion et notamment, la réorganisation du calendrier 2020, afin qu’un maximum de courses soient reprogrammées.

source