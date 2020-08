Formule 1 : le verdict tombe pour Racing Point, 15 points de pénalité !

Evidemment, c’est l’équipe qui a porté plainte qui va bénéficier de la sanction infligée à l’écurie Racing Point. Renault F1, en l’occurrence, qui déborde sa rivale au classement des constructeurs. Car la formation en question a été jugé coupable d’avoir utilisé des pièces non-conformes, cette année. Et si cette dernière pourra continuer de les utiliser cette année, elle devra toutefois faire avec un handicap de points.

En effet, les pouvoirs sportifs ont retiré 15 points à l’écurie Racing Point, en guise de pénalité (en plus de 400 000 euros de sanction financière). Aussi, alors qu’elle comptait dix unités d’avance sur le losange au championnat des constructeurs, elle dispose maintenant de 15 points de retard dans ce même classement. Par rapport au losange, donc. Renault se satisfera-t-elle de cette sanction, qui peut tout de même paraître légère, surtout si Racing Point venait à enchaîner les podiums ? A suivre…

Well that’s been quite the morning. Let’s hit the track, shall we?#F1 #F170 pic.twitter.com/5sTFnUq7Ky

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020