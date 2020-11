Formule 1 : Leclerc espère un bon G.P sur une piste favorable à Ferrari

Evidemment, il serait facile de dire que, cette année, aucune piste n’est réellement favorable à la Ferrari. Mais la réalité est un peu plus compliquée que cela. Néanmoins, comme Charles Leclerc l’a déclaré, à quelques heures des essais libres 1 du GP de Bahreïn de Formule 1, l’équipe italienne arrive sur un terrain historiquement adapté à la Scuderia.

Charles Leclerc à Bahrein, un bon souvenir…

A quoi l’équipe Ferrari peut-elle bien s’attendre, à Bahreïn, ce week-end ? En particulier face à des équipes telles Racing Point, Renault et Mclaren, qui sont ses rivales au classement des constructeurs ? Honnêtement, sur le papier, la formation transalpine part avec un gros handicap. Au niveau du moteur, bien évidemment. Néanmoins, avec les écarts de températures entre nuit et jour sur cette piste et la possible apparition de voitures de sécurité, tout est possible.

Sachant qu’un Charles Leclerc sait, généralement, être opportuniste pour obtenir le meilleur résultat possible. Cependant, une performance du Monégasque ne sera pas suffisante, ce week-end. Car si Ferrari veut décrocher la 3ème place du championnat, elle devra placer ses deux pilotes en bonnes positions. Challenge difficile, qui sera compliqué à relever, c’est une certitude. Ceci étant dit, tout cela dépendra aussi du comportement des autres équipes, comme le rappelle Charles.

« Et bien c’est définitivement l’objectif [terminer 3ème du classement des constructeurs]. Mais en réalité, je pense que ce sera très, très difficile. Nous devons réaliser trois week-ends parfaits, nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et voir si nous pouvons y arriver ou non. Mais je crois que cela dépendra probablement de la qualité [de] travail que nous réussiront, mais aussi de la cohérence avec laquelle ils [nos rivaux] évolueront au cours des trois prochains week-ends. » a-t-il déclaré via le site officiel de la Formule 1.

Rappelons enfin que, l’an passé, Leclerc était passé tout près de la victoire, après avoir livré une course exceptionnelle. Avant que la mécanique n’en décide autrement. Il avait néanmoins décroché son premier podium en Formule 1, à l’issue de la course.